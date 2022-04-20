https://ria.ru/20220420/shkola-1784411946.html

Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ

Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ - РИА Новости, 20.04.2022

Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ

Управление образования Тарбагатайского района Бурятии проводит проверку информации о наличии в туалете одной из школ камеры, сообщила РИА Новости начальника... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:25

2022-04-20T08:25

2022-04-20T08:25

происшествия

тарбагатайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Управление образования Тарбагатайского района Бурятии проводит проверку информации о наличии в туалете одной из школ камеры, сообщила РИА Новости начальника управления Татьяна Номоконова.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы в бурятском селе Нижний Саянтуй обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось."По факту опубликованного видео в Telegram-каналах о наличии камеры в Нижнесаянтуйской средней школе Тарбагатайского района сообщаем, что проводится служебная проверка", - сообщила Номоконова.В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.

https://ria.ru/20220415/flag-1783667169.html

тарбагатайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тарбагатайский район