https://ria.ru/20220420/shkola-1784411946.html
Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ
Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ - РИА Новости, 20.04.2022
Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ
Управление образования Тарбагатайского района Бурятии проводит проверку информации о наличии в туалете одной из школ камеры, сообщила РИА Новости начальника... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:25
2022-04-20T08:25
2022-04-20T08:25
происшествия
тарбагатайский район
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Управление образования Тарбагатайского района Бурятии проводит проверку информации о наличии в туалете одной из школ камеры, сообщила РИА Новости начальника управления Татьяна Номоконова.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы в бурятском селе Нижний Саянтуй обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось."По факту опубликованного видео в Telegram-каналах о наличии камеры в Нижнесаянтуйской средней школе Тарбагатайского района сообщаем, что проводится служебная проверка", - сообщила Номоконова.В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.
https://ria.ru/20220415/flag-1783667169.html
тарбагатайский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарбагатайский район
Власти проверяют информацию о камере в туалете одной из бурятских школ
Власти Бурятии проверяют информацию о наличии камеры в туалете одной из школ
КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Управление образования Тарбагатайского района Бурятии проводит проверку информации о наличии в туалете одной из школ камеры, сообщила РИА Новости начальника управления Татьяна Номоконова.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы в бурятском селе Нижний Саянтуй обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось.
"По факту опубликованного видео в Telegram-каналах о наличии камеры в Нижнесаянтуйской средней школе Тарбагатайского района
сообщаем, что проводится служебная проверка", - сообщила Номоконова.
В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.