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Компания Continental возобновила производство шин в Калуге - РИА Новости, 20.04.2022
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Компания Continental возобновила производство шин в Калуге
Компания Continental возобновила производство шин в Калуге - РИА Новости, 20.04.2022
Компания Continental возобновила производство шин в Калуге
Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T00:28
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россия
украина
калуга
экономика
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию.Как отмечает издание, производство в городе, а также все экспортно-импортные операции в отношении России приостановились в начале марта. Изданию сообщили в фирме, что с прошлой недели производство возобновлено. Концерн обосновывает это "жесткими уголовно-правовыми последствиями", которые грозят сотрудникам и руководству подразделения в России в случае невыполнения местных заказов.По данным издания, речь идет о временном производстве "в случаях необходимости", уровень производства при этом значительно ниже, чем до остановки деятельности. В компании утверждают, что цель возобновления работы — не извлечение прибыли, пишет газета.У Continental порядка 1,3 тысячи сотрудников в России, в основном в Калуге. В компании заявляют, что хотят защитить сотрудников "от уголовного преследования", при этом фирма осуждает спецоперацию России на Украине и поддерживает санкции, пишет издание.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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россия, украина, калуга, экономика
00:28 20.04.2022 (обновлено: 00:48 20.04.2022)
 
Компания Continental возобновила производство шин в Калуге

Frankfurter Allgemeine Zeitung: компания Continental возобновила производство шин в Калуге

© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости
Автомобильные шины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию.
Как отмечает издание, производство в городе, а также все экспортно-импортные операции в отношении России приостановились в начале марта. Изданию сообщили в фирме, что с прошлой недели производство возобновлено. Концерн обосновывает это "жесткими уголовно-правовыми последствиями", которые грозят сотрудникам и руководству подразделения в России в случае невыполнения местных заказов.
По данным издания, речь идет о временном производстве "в случаях необходимости", уровень производства при этом значительно ниже, чем до остановки деятельности. В компании утверждают, что цель возобновления работы — не извлечение прибыли, пишет газета.
У Continental порядка 1,3 тысячи сотрудников в России, в основном в Калуге. В компании заявляют, что хотят защитить сотрудников "от уголовного преследования", при этом фирма осуждает спецоперацию России на Украине и поддерживает санкции, пишет издание.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
 
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