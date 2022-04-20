00:28 20.04.2022 (обновлено: 00:48 20.04.2022)
Компания Continental возобновила производство шин в Калуге
Frankfurter Allgemeine Zeitung: компания Continental возобновила производство шин в Калуге
Автомобильные шины. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию.
Как отмечает издание, производство в городе, а также все экспортно-импортные операции в отношении России приостановились в начале марта. Изданию сообщили в фирме, что с прошлой недели производство возобновлено. Концерн обосновывает это "жесткими уголовно-правовыми последствиями", которые грозят сотрудникам и руководству подразделения в России в случае невыполнения местных заказов.
По данным издания, речь идет о временном производстве "в случаях необходимости", уровень производства при этом значительно ниже, чем до остановки деятельности. В компании утверждают, что цель возобновления работы — не извлечение прибыли, пишет газета.
У Continental порядка 1,3 тысячи сотрудников в России, в основном в Калуге. В компании заявляют, что хотят защитить сотрудников "от уголовного преследования", при этом фирма осуждает спецоперацию России на Украине и поддерживает санкции, пишет издание.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.