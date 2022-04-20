https://ria.ru/20220420/shell-1784421058.html

Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью"

Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью" - РИА Новости, 20.04.2022

Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью"

Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:49

2022-04-20T09:49

2022-04-20T10:44

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газпром

газпром нефть

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе компании."Это поэтапный процесс, реализуемый в координации с партнерами по совместным предприятиям таким образом, чтобы он не оказал негативного воздействия на безопасность и операционную деятельность этих предприятий", — говорится в релизе.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" проектов — "Сахалин-2", "Енисей", "Салым Петролеум", а также "Северный поток — 2". Убытки от этого компания оценивает в четыре-пять миллиардов долларов.Тем не менее у Shell остается сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области, которые продолжают работать. В дальнейшем компания собирается действовать с учетом заявленных намерений по работе на российском рынке.При этом в Shell подчеркнули, что ключевым приоритетом для нее остается безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест, соблюдение требований законодательства и существующих обязательств.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле новые западные санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.В результате санкции уже обернулись экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220415/gaz-1783749997.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, shell, газпром, газпром нефть, северный поток — 2