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Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью" - РИА Новости, 20.04.2022
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Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью"
Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью" - РИА Новости, 20.04.2022
Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью"
Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:49
2022-04-20T10:44
экономика
россия
shell
газпром
газпром нефть
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе компании."Это поэтапный процесс, реализуемый в координации с партнерами по совместным предприятиям таким образом, чтобы он не оказал негативного воздействия на безопасность и операционную деятельность этих предприятий", — говорится в релизе.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" проектов — "Сахалин-2", "Енисей", "Салым Петролеум", а также "Северный поток — 2". Убытки от этого компания оценивает в четыре-пять миллиардов долларов.Тем не менее у Shell остается сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области, которые продолжают работать. В дальнейшем компания собирается действовать с учетом заявленных намерений по работе на российском рынке.При этом в Shell подчеркнули, что ключевым приоритетом для нее остается безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест, соблюдение требований законодательства и существующих обязательств.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле новые западные санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.В результате санкции уже обернулись экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, россия, shell, газпром, газпром нефть, северный поток — 2
09:49 20.04.2022 (обновлено: 10:44 20.04.2022)
 
Shell отзывает сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью"

Shell отзывает сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция Shell в Москве
Автозаправочная станция Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Это поэтапный процесс, реализуемый в координации с партнерами по совместным предприятиям таким образом, чтобы он не оказал негативного воздействия на безопасность и операционную деятельность этих предприятий", — говорится в релизе.
В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" проектов — "Сахалин-2", "Енисей", "Салым Петролеум", а также "Северный поток — 2". Убытки от этого компания оценивает в четыре-пять миллиардов долларов.
Тем не менее у Shell остается сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области, которые продолжают работать. В дальнейшем компания собирается действовать с учетом заявленных намерений по работе на российском рынке.
При этом в Shell подчеркнули, что ключевым приоритетом для нее остается безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест, соблюдение требований законодательства и существующих обязательств.
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:03
"Газпром": ЕС нужно закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубов газа
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле новые западные санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.
В результате санкции уже обернулись экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
 
ЭкономикаРоссияShellГазпромГазпром нефтьСеверный поток — 2
 
 
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