Рейтинг@Mail.ru
ЕС продлит действие коронавирусного сертификата - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220420/sertifikat-1784488784.html
ЕС продлит действие коронавирусного сертификата
ЕС продлит действие коронавирусного сертификата - РИА Новости, 20.04.2022
ЕС продлит действие коронавирусного сертификата
ЕС пока не собирается отказываться от цифрового коронавирусного сертификата, несмотря на то, что большинство государств отменили санитарные ограничения,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:15
распространение коронавируса
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769305779_0:74:2457:1456_1920x0_80_0_0_5a8ae00aef4dccf961700189b550d13a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. ЕС пока не собирается отказываться от цифрового коронавирусного сертификата, несмотря на то, что большинство государств отменили санитарные ограничения, связанные c COVID-19, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."Сроки действия сертификатов подходят к концу в июне. Мы предложили их продлить, так как не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующие месяцы, особенно осенью. Как показывает практика, могут появиться новые штаммы, поэтому важно сохранять готовность, иметь этот важный инструмент… Как мы всегда говорили, мы упраздним эту систему, как только в ней не будет необходимости, но пока мы не достигли такой стадии", - сообщил он.По словам представителя Еврокомиссии, "сертификат стал историей успеха, он позволил возобновить безопасные поездки внутри ЕС, поддержать туристический бизнес. Всего было выдано порядка 1,7 миллиарда таких сертификатов. Они стали примером для всего мира. Сейчас уже 60 стран и территорий присоединились к системе".В Евросоюзе с июля прошлого года действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769305779_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_0bbfe6d0ef9c8a0136c032fb66b94f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19
14:15 20.04.2022
 
ЕС продлит действие коронавирусного сертификата

ЕС продлит действие цифрового коронавирусного сертификата

© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. ЕС пока не собирается отказываться от цифрового коронавирусного сертификата, несмотря на то, что большинство государств отменили санитарные ограничения, связанные c COVID-19, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Сроки действия сертификатов подходят к концу в июне. Мы предложили их продлить, так как не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующие месяцы, особенно осенью. Как показывает практика, могут появиться новые штаммы, поэтому важно сохранять готовность, иметь этот важный инструмент… Как мы всегда говорили, мы упраздним эту систему, как только в ней не будет необходимости, но пока мы не достигли такой стадии", - сообщил он.
По словам представителя Еврокомиссии, "сертификат стал историей успеха, он позволил возобновить безопасные поездки внутри ЕС, поддержать туристический бизнес. Всего было выдано порядка 1,7 миллиарда таких сертификатов. Они стали примером для всего мира. Сейчас уже 60 стран и территорий присоединились к системе".
В Евросоюзе с июля прошлого года действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.
Прогулка в лесу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
10:37
Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзЕврокомиссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала