https://ria.ru/20220420/sertifikat-1784488784.html

ЕС продлит действие коронавирусного сертификата

ЕС продлит действие коронавирусного сертификата - РИА Новости, 20.04.2022

ЕС продлит действие коронавирусного сертификата

ЕС пока не собирается отказываться от цифрового коронавирусного сертификата, несмотря на то, что большинство государств отменили санитарные ограничения,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:15

2022-04-20T14:15

2022-04-20T14:15

распространение коронавируса

евросоюз

еврокомиссия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. ЕС пока не собирается отказываться от цифрового коронавирусного сертификата, несмотря на то, что большинство государств отменили санитарные ограничения, связанные c COVID-19, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."Сроки действия сертификатов подходят к концу в июне. Мы предложили их продлить, так как не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующие месяцы, особенно осенью. Как показывает практика, могут появиться новые штаммы, поэтому важно сохранять готовность, иметь этот важный инструмент… Как мы всегда говорили, мы упраздним эту систему, как только в ней не будет необходимости, но пока мы не достигли такой стадии", - сообщил он.По словам представителя Еврокомиссии, "сертификат стал историей успеха, он позволил возобновить безопасные поездки внутри ЕС, поддержать туристический бизнес. Всего было выдано порядка 1,7 миллиарда таких сертификатов. Они стали примером для всего мира. Сейчас уже 60 стран и территорий присоединились к системе".В Евросоюзе с июля прошлого года действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19