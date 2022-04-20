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Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/selo-1784407060.html
Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня
Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня - РИА Новости, 20.04.2022
Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня
Восстановительные работы в пострадавшем из-за обстрела расположенном неподалеку от границы с Украиной селе Головчино Белгородской области начнутся сегодня, их... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:52
2022-04-20T07:50
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
грайворонский район
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшем из-за обстрела расположенном неподалеку от границы с Украиной селе Головчино Белгородской области начнутся сегодня, их постараются выполнить максимально быстро, рассказал на своей странице "ВКонтакте" в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил о троих пострадавших в результате обстрела, одному из них врачи оказали помощь, после чего отпустили. По оценке Гладкова, повреждены 76 домовладений, из них 21 дом — c разбитыми окнами. Также урон получили 17 машин.Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около десяти километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/obstrel-1784266882.html
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происшествия, украина, грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков
06:52 20.04.2022 (обновлено: 07:50 20.04.2022)
 
Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня

Губернатор Белгородской области Гладков: дома в Головчино начнут ремонтировать сегодня

© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
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ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшем из-за обстрела расположенном неподалеку от границы с Украиной селе Головчино Белгородской области начнутся сегодня, их постараются выполнить максимально быстро, рассказал на своей странице "ВКонтакте" в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщил о троих пострадавших в результате обстрела, одному из них врачи оказали помощь, после чего отпустили. По оценке Гладкова, повреждены 76 домовладений, из них 21 дом — c разбитыми окнами. Также урон получили 17 машин.

"Сегодня в селе Головчино начнутся восстановительные работы. Приступят к своей работе строительные организации. Постараемся выполнить все работы в максимально короткий срок и с хорошим качеством", — написал Гладков.

Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около десяти километров.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Вчера, 12:15В России
Губернатор Гладков рассказал о последствиях обстрела села Головчино
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаГрайворонский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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