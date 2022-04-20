https://ria.ru/20220420/selo-1784407060.html

Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня

Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня - РИА Новости, 20.04.2022

Дома в обстрелянном белгородском селе начнут ремонтировать сегодня

Восстановительные работы в пострадавшем из-за обстрела расположенном неподалеку от границы с Украиной селе Головчино Белгородской области начнутся сегодня, их... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:52

2022-04-20T06:52

2022-04-20T07:50

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

грайворонский район

белгородская область

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшем из-за обстрела расположенном неподалеку от границы с Украиной селе Головчино Белгородской области начнутся сегодня, их постараются выполнить максимально быстро, рассказал на своей странице "ВКонтакте" в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил о троих пострадавших в результате обстрела, одному из них врачи оказали помощь, после чего отпустили. По оценке Гладкова, повреждены 76 домовладений, из них 21 дом — c разбитыми окнами. Также урон получили 17 машин.Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около десяти километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/obstrel-1784266882.html

украина

грайворонский район

белгородская область

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происшествия, украина, грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков