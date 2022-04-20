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Госдума упростила зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа - РИА Новости, 20.04.2022
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Госдума упростила зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа
Госдума упростила зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа - РИА Новости, 20.04.2022
Госдума упростила зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий упростить для иностранных компаний открытие счетов в российских банках, что... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:10
2022-04-20T18:21
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий упростить для иностранных компаний открытие счетов в российских банках, что нужно в том числе для расчетов за газ в рублях.Как следует из документа, постановка на налоговый учет таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет."Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета", — заявила заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Она пояснила, что это связано с платой за газ в рублях, чем объясняется срочность законопроекта.Кроме того, закон предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться при расчетах с бюджетной системой после камеральной проверки или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.Сейчас налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации и занижают налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, рассказала Ануфриева. При этом декларация, в которой указан налог меньше, чем уплачено на самом деле, сразу же принимается к расчету с бюджетом. "Но в данном случае представляется важным и правильным данные налоговые декларации принимать к учету уже после проведения камеральной налоговой проверки", — добавила депутат.Еще одно нововведение касается признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России, международной холдинговой компанией (МХК). Речь идет об организациях, против контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25 процентов действуют антироссийские санкции."Был критерий по контролирующим лицам, который касался публичных иностранных компаний, но, поскольку для санкционных компаний практически единственный выход — редомицилироваться, у них невыполнимо условие в 25 процентов, поэтому сделали такое послабление", — пояснила Ануфриева.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.
https://ria.ru/20220420/eksport-1784495301.html
https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html
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экономика, россия, госдума рф
17:10 20.04.2022 (обновлено: 18:21 20.04.2022)
 
Госдума упростила зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа

Госдума упростила для зарубежных компаний открытие счета в банках для оплаты газа в рублях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий упростить для иностранных компаний открытие счетов в российских банках, что нужно в том числе для расчетов за газ в рублях.
Как следует из документа, постановка на налоговый учет таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.
"Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета", — заявила заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
Она пояснила, что это связано с платой за газ в рублях, чем объясняется срочность законопроекта.
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Кроме того, закон предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться при расчетах с бюджетной системой после камеральной проверки или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.
Сейчас налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации и занижают налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, рассказала Ануфриева. При этом декларация, в которой указан налог меньше, чем уплачено на самом деле, сразу же принимается к расчету с бюджетом.
"Но в данном случае представляется важным и правильным данные налоговые декларации принимать к учету уже после проведения камеральной налоговой проверки", — добавила депутат.
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Еще одно нововведение касается признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России, международной холдинговой компанией (МХК). Речь идет об организациях, против контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25 процентов действуют антироссийские санкции.
"Был критерий по контролирующим лицам, который касался публичных иностранных компаний, но, поскольку для санкционных компаний практически единственный выход — редомицилироваться, у них невыполнимо условие в 25 процентов, поэтому сделали такое послабление", — пояснила Ануфриева.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.
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