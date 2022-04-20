Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/sbp-1784482940.html
ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей
ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 20.04.2022
ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей
ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП),... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:56
2022-04-20T13:56
система быстрых платежей (сбп)
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039061_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_d40203d42eba4f4f586998557ca6a41d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)", - сказано в сообщении.По мнению регулятора, такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей).В сообщении также отмечается, что аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/gosduma-1784473195.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/gd-1784469299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453f807d699abde642afff34e379d559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
система быстрых платежей (сбп), экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:56 20.04.2022
 
ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ЦБ продлил до июля 2024 года нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)", - сказано в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:19В России
В Госдуме предложили расширить кредитные каникулы
По мнению регулятора, такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.
Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей).
В сообщении также отмечается, что аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:02В России
ГД запретила банкам раскрывать недружественным странам данные о клиентах
 
Система быстрых платежей (СБП)ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала