https://ria.ru/20220420/sbp-1784482940.html

ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей - РИА Новости, 20.04.2022

ЦБ продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП),... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:56

2022-04-20T13:56

2022-04-20T13:56

система быстрых платежей (сбп)

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)", - сказано в сообщении.По мнению регулятора, такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей).В сообщении также отмечается, что аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/gosduma-1784473195.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

система быстрых платежей (сбп), экономика, центральный банк рф (цб рф), россия