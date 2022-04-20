https://ria.ru/20220420/sarmata-1784551474.html

В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"

В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022

В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"

У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:40

2022-04-20T17:40

2022-04-20T19:04

безопасность

сармат (ракета)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - сказали в Минобороны.Там также отметили, что "новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, подчеркивают в Минобороны, "ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".По словам министерства, на сегодняшний день "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит МБР "Воевода". "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sarmat-1784550349.html

https://ria.ru/20220420/sarmata-1784550039.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны сообщило об успешном пуске "Сармата" Минобороны РФ о пуске «Сармата»: ракета обладает уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые системы ПРО 2022-04-20T17:40 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сармат (ракета)