https://ria.ru/20220420/sarmata-1784551474.html
В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"
В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022
В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"
У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:40
2022-04-20T17:40
2022-04-20T19:04
безопасность
сармат (ракета)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - сказали в Минобороны.Там также отметили, что "новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, подчеркивают в Минобороны, "ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".По словам министерства, на сегодняшний день "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит МБР "Воевода". "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sarmat-1784550349.html
https://ria.ru/20220420/sarmata-1784550039.html
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internet-group@rian.ru
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784570919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8eddb12119245833b2e0364e7936d2b6.jpg
Минобороны сообщило об успешном пуске "Сармата"
Минобороны РФ о пуске «Сармата»: ракета обладает уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые системы ПРО
2022-04-20T17:40
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сармат (ракета)
17:40 20.04.2022 (обновлено: 19:04 20.04.2022)
В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"
В Минобороны рассказали, что у ракеты "Сармат" расширен диапазон боевого оснащения
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - сказали в Минобороны.
Там также отметили, что "новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, подчеркивают в Минобороны, "ракета "Сармат"
обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".
По словам министерства, на сегодняшний день "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.
Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит МБР "Воевода". "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности.