https://ria.ru/20220420/sarmat-1784606598.html

"Роскосмос" планирует начать серийные поставки ракеты "Сармат" осенью

"Роскосмос" планирует начать серийные поставки ракеты "Сармат" осенью - РИА Новости, 20.04.2022

"Роскосмос" планирует начать серийные поставки ракеты "Сармат" осенью

"Роскосмос" планирует осенью начать серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" Ракетным войскам стратегического назначения РФ... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:15

2022-04-20T23:15

2022-04-20T23:15

безопасность

космос - риа наука

плесецк

красноярский край

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Роскосмос" планирует осенью начать серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" Ракетным войскам стратегического назначения РФ (РВСН РФ), заявил в среду гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Осенью этого года, после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата", планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784576644.html

плесецк

красноярский край

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безопасность, космос - риа наука, плесецк, красноярский край, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)