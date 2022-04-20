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Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"
США были заранее предупреждены Россией об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и не воспринимают пуск как угрозу, заявил... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:38
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космос - риа наука
в мире
россия
сша
плесецк
сармат (ракета)
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США были заранее предупреждены Россией об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и не воспринимают пуск как угрозу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Россия должным образом уведомила США в рамках своих обязательств в рамках СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу", - цитирует чиновника корреспондент издания Politico.Министерство обороны РФ сообщило о проведении в среду первого пуска МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
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космос - риа наука, в мире, россия, сша, плесецк, сармат (ракета)
19:38 20.04.2022 (обновлено: 20:18 20.04.2022)
 
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"

Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата", пуск не восприняли как угрозу

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат на космодроме Плесецк
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США были заранее предупреждены Россией об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и не воспринимают пуск как угрозу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Россия должным образом уведомила США в рамках своих обязательств в рамках СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу", - цитирует чиновника корреспондент издания Politico.
Министерство обороны РФ сообщило о проведении в среду первого пуска МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
Минобороны сообщило об успешном пуске Сармата - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 17:40
В Минобороны рассказали о боевом оснащении "Сармата"
 
Космос - РИА НаукаВ миреРоссияСШАПлесецкСармат (ракета)
 
 
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