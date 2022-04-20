https://ria.ru/20220420/sarmat-1784576644.html
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"
США были заранее предупреждены Россией об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и не воспринимают пуск как угрозу, заявил... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:38
2022-04-20T19:38
2022-04-20T20:18
космос - риа наука
в мире
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плесецк
сармат (ракета)
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США были заранее предупреждены Россией об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и не воспринимают пуск как угрозу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Россия должным образом уведомила США в рамках своих обязательств в рамках СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу", - цитирует чиновника корреспондент издания Politico.Министерство обороны РФ сообщило о проведении в среду первого пуска МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
https://ria.ru/20220420/sarmata-1784551474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, в мире, россия, сша, плесецк, сармат (ракета)
19:38 20.04.2022 (обновлено: 20:18 20.04.2022)
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата"
Россия заранее уведомила США об испытании "Сармата", пуск не восприняли как угрозу