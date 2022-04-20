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На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций - РИА Новости, 20.04.2022
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На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций
На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций - РИА Новости, 20.04.2022
На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций
Ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики, заявила в среду... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:32
2022-04-20T23:53
санкции в отношении россии
в мире
индонезия
вашингтон (штат)
украина
всемирный банк
мвф
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики, заявила в среду министр финансов Индонезии Мульяни Индравати.Ранее днем в Вашингтоне "на полях" Весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка состоялась встреча глав центробанков и министров финансов стран G20. Индонезия в текущем году является председателем в "группе двадцати"."Некоторые из членов выразили озабоченности по поводу экономических последствий этих санкций", - сказала Индравати на пресс-конференции.Она добавила, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия ряда стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики, что в особой степени затрагивает всемирную продовольственную безопасность и глобальные цены на энергоносители.Страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине, заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни.США и их союзники добиваются от председательствующей в G20 Индонезии отказа российским представителям в участии в мероприятиях под эгидой объединения.Министр финансов США Джанет Йелен вместе с несколькими западными коллегами покинула зал заседаний во время виртуального выступления главы минфина РФ Антона Силуанова."Я уверена, что это не приведет к эрозии сотрудничества и роли форума G20", - сказала по этому поводу Мульяни.Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки ранее заявила, что в Белом доме поддерживают демарш Йеллен. "Это проявление того факта, что президент (РФ Владимир) Путин и Россия стали парией на глобальной арене", - сказала Псаки.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT ранее заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784448858.html
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вашингтон (штат)
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санкции в отношении россии, в мире, индонезия, вашингтон (штат), украина, всемирный банк, мвф, большая двадцатка
23:32 20.04.2022 (обновлено: 23:53 20.04.2022)
 
На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций

На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций против России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики, заявила в среду министр финансов Индонезии Мульяни Индравати.
Ранее днем в Вашингтоне "на полях" Весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка состоялась встреча глав центробанков и министров финансов стран G20. Индонезия в текущем году является председателем в "группе двадцати".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 11:50В мире
Европу предупредили о последствиях новых санкций против России
"Некоторые из членов выразили озабоченности по поводу экономических последствий этих санкций", - сказала Индравати на пресс-конференции.
Она добавила, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия ряда стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики, что в особой степени затрагивает всемирную продовольственную безопасность и глобальные цены на энергоносители.
Страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине, заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни.
США и их союзники добиваются от председательствующей в G20 Индонезии отказа российским представителям в участии в мероприятиях под эгидой объединения.
"Осуждение войны России против Украины сильно, но все члены... подчеркивают необходимость иметь возможность сохранения сотрудничества в G20 и важность мультилатерализма", - сказала министр после встречи глав финансовых ведомств "двадцатки" в Вашингтоне.
Министр финансов США Джанет Йелен вместе с несколькими западными коллегами покинула зал заседаний во время виртуального выступления главы минфина РФ Антона Силуанова.
"Я уверена, что это не приведет к эрозии сотрудничества и роли форума G20", - сказала по этому поводу Мульяни.
Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки ранее заявила, что в Белом доме поддерживают демарш Йеллен. "Это проявление того факта, что президент (РФ Владимир) Путин и Россия стали парией на глобальной арене", - сказала Псаки.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT ранее заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:59
Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители
 
Санкции в отношении РоссииВ миреИндонезияВашингтон (штат)УкраинаВсемирный банкМВФБольшая двадцатка
 
 
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