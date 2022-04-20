https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784608118.html

На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций

На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций - РИА Новости, 20.04.2022

На министерской встрече G20 выразили беспокойство последствиями санкций

Ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики, заявила в среду... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:32

2022-04-20T23:32

2022-04-20T23:53

санкции в отношении россии

в мире

индонезия

вашингтон (штат)

украина

всемирный банк

мвф

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики, заявила в среду министр финансов Индонезии Мульяни Индравати.Ранее днем в Вашингтоне "на полях" Весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка состоялась встреча глав центробанков и министров финансов стран G20. Индонезия в текущем году является председателем в "группе двадцати"."Некоторые из членов выразили озабоченности по поводу экономических последствий этих санкций", - сказала Индравати на пресс-конференции.Она добавила, что, по мнению участников встречи, события на Украине и связанные с ними действия ряда стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики, что в особой степени затрагивает всемирную продовольственную безопасность и глобальные цены на энергоносители.Страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине, заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни.США и их союзники добиваются от председательствующей в G20 Индонезии отказа российским представителям в участии в мероприятиях под эгидой объединения.Министр финансов США Джанет Йелен вместе с несколькими западными коллегами покинула зал заседаний во время виртуального выступления главы минфина РФ Антона Силуанова."Я уверена, что это не приведет к эрозии сотрудничества и роли форума G20", - сказала по этому поводу Мульяни.Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки ранее заявила, что в Белом доме поддерживают демарш Йеллен. "Это проявление того факта, что президент (РФ Владимир) Путин и Россия стали парией на глобальной арене", - сказала Псаки.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT ранее заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784448858.html

https://ria.ru/20220420/energonositeli-1784589316.html

индонезия

вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, индонезия, вашингтон (штат), украина, всемирный банк, мвф, большая двадцатка