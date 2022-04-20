https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784597930.html
Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России
Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022
Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям против Москвы, РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:03
2022-04-20T22:03
2022-04-20T22:14
в мире
россия
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям против Москвы, по его словам, не стоит ожидать санкций Анкары против Москвы."Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/turtsiya-1784176101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу
22:03 20.04.2022 (обновлено: 22:14 20.04.2022)
Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Анкары санкций против России