https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784597930.html

Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России

Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022

Чавушоглу заявил, что не стоит ожидать от Турции санкций против России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям против Москвы, РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:03

2022-04-20T22:03

2022-04-20T22:14

в мире

россия

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям против Москвы, по его словам, не стоит ожидать санкций Анкары против Москвы."Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/turtsiya-1784176101.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу