https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784593455.html

Санкции США затронули одного из операторов дата-центров BitRiver

Санкции США затронули одного из операторов дата-центров BitRiver - РИА Новости, 20.04.2022

Санкции США затронули одного из операторов дата-центров BitRiver

Новый пакет санкций США в отношении России затронул одного из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver, говорится в обнародованному... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:29

2022-04-20T21:29

2022-04-20T22:02

экономика

ксения юдаева

михаил задорнов (банкир)

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Новый пакет санкций США в отношении России затронул одного из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver, говорится в обнародованному в среду заявлении американского минфина.Согласно документу, в расширенный санкционный список министерства США также вошли его 10 российских "дочек"."Министерство финансов также принимает меры против компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты. Управляя обширными серверными фермами, которые продают мощности по добыче виртуальной валюты на международном уровне, эти компании помогают России монетизировать ее природные ресурсы... США привержены тому, чтобы ни один актив, каким бы технически сложным он ни был, не стал инструментом в руках правительства (Владимира) Путина по уменьшению воздействия санкций", - говорится в пояснительном комментарии минфина, распространенном после публикации санкционного перечня.США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784590996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, санкции в отношении россии