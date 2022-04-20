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Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком - РИА Новости, 20.04.2022
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Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком
Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком - РИА Новости, 20.04.2022
Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком
Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:26
2022-04-20T21:46
экономика
ксения юдаева
михаил задорнов (банкир)
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
украина
министерство финансов сша
транскапиталбанк
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая, говорится в генеральной лицензии, обнародованной американским ведомством.Как следует из документа, все финансовые транзакции, необходимые для "прекращения сделок с участием "Транскапиталбанка" или любыми другими организациями, в которых банк прямо или косвенно владеет долей в 50% или выше, разрешены вплоть до 20 мая 2022 года".Позднее минфин США опубликовал заявление, в котором назвал "Транскапиталбанк" ключевым звеном в приписываемых России попытках обойти введенные против нее санкции."В частности, представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, а также варианты обхода международных санкций. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, банк предлагал своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как "ТКБ Бизнес", в качестве альтернативного по отношению к SWIFT канала, в том числе для обработки платежей в долларах США со стороны клиентов, находящихся под санкциями", - утверждает ведомство.США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html
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экономика, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, украина, министерство финансов сша, транскапиталбанк, swift
21:26 20.04.2022 (обновлено: 21:46 20.04.2022)
 
Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком

Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком до 20 мая

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая, говорится в генеральной лицензии, обнародованной американским ведомством.
Как следует из документа, все финансовые транзакции, необходимые для "прекращения сделок с участием "Транскапиталбанка" или любыми другими организациями, в которых банк прямо или косвенно владеет долей в 50% или выше, разрешены вплоть до 20 мая 2022 года".
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Позднее минфин США опубликовал заявление, в котором назвал "Транскапиталбанк" ключевым звеном в приписываемых России попытках обойти введенные против нее санкции.
"В частности, представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, а также варианты обхода международных санкций. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, банк предлагал своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как "ТКБ Бизнес", в качестве альтернативного по отношению к SWIFT канала, в том числе для обработки платежей в долларах США со стороны клиентов, находящихся под санкциями", - утверждает ведомство.
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаКсения ЮдаеваМихаил Задорнов (банкир)Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)СШАУкраинаМинистерство финансов СШАТранскапиталбанкSWIFT
 
 
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