https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784592727.html

Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком

Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком - РИА Новости, 20.04.2022

Минфин США установил срок завершения операций с Транскапиталбанком

Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:26

2022-04-20T21:26

2022-04-20T21:46

экономика

ксения юдаева

михаил задорнов (банкир)

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

украина

министерство финансов сша

транскапиталбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая, говорится в генеральной лицензии, обнародованной американским ведомством.Как следует из документа, все финансовые транзакции, необходимые для "прекращения сделок с участием "Транскапиталбанка" или любыми другими организациями, в которых банк прямо или косвенно владеет долей в 50% или выше, разрешены вплоть до 20 мая 2022 года".Позднее минфин США опубликовал заявление, в котором назвал "Транскапиталбанк" ключевым звеном в приписываемых России попытках обойти введенные против нее санкции."В частности, представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, а также варианты обхода международных санкций. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, банк предлагал своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как "ТКБ Бизнес", в качестве альтернативного по отношению к SWIFT канала, в том числе для обработки платежей в долларах США со стороны клиентов, находящихся под санкциями", - утверждает ведомство.США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html

https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ксения юдаева, михаил задорнов (банкир), дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, украина, министерство финансов сша, транскапиталбанк, swift