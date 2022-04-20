https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784591961.html

США ввели визовые ограничения против 635 россиян

США ввели визовые ограничения против 635 россиян - РИА Новости, 20.04.2022

США ввели визовые ограничения против 635 россиян

США вводят визовые ограничения против 635 россиян за "подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса", сообщило... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:17

2022-04-20T21:17

2022-04-20T22:47

санкции в отношении россии

в мире

сша

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 635 россиян за "подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса", сообщило в среду американское министерство финансов и госдепартамент."Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к действиям, угрожающим территориальной целостности Украины и нарушение прав человека в тюрьмах и неофициальных тюрьмах на контролируемой Россией территории Донбасса на Украине", - сказано в пресс-релизе министерства финансов, который первым объявил о рестрикциях.Госдепартамент пояснил, что под визовые санкции, которые применяются в отношении российских правительственных чиновников, которые замешаны в "подавлении инакомыслия в РФ и за рубежом", попали 587 человек. Среди них депутаты Госдумы, участвовавшие в "притеснениях независимых СМИ", пояснили в госдепартаменте. Санкции распространяются также на членов их семей.Остальные 48 человек лишаются права въезда в США за действия, которые "угрожают суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины". "Сегодняшние меры распространяются на десять представителей "властей" так называемых Донецкой и Луганской народных республик, которые, как сообщается, замешаны в нарушениях прав человека в тюрьмах и местах неофициального заключения в подконтрольных России районах Донбасса с 2014 года", - говорится в пресс-релизе.Под санкции также попали Хусейн Хутаев, Нурид Саламов и Джабраил Ахматов, обвиненных госдепартаментом в причастности к "вопиющему нарушению прав человека, которые были совершены в отношении правозащитника Оюба Титиева". Титиев возглавлял чеченское отделение правозащитного центра "Мемориал"*, внесенного в России в список иностранных агентов и ливидированного решением суда. Титиев был осужден за хранение наркотиков и освобожден в условно-досрочном порядке.Помимо этого, визовые ограничения вводятся в отношении 17 лиц, которых США сочли причастными к "подрыву демократии в Белоруссии", сообщило ведомство. Полный список лиц, попавших под визовые ограничения, американские власти не опубликовали.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организация, признанная иностранным агентом в России

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784588039.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784590996.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, сша, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии)