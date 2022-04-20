Рейтинг@Mail.ru
Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784590996.html
Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева
Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева - РИА Новости, 20.04.2022
Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева
США вводят санкции против компаний, совершеннолетнего сына и ряда приближенных лиц российского бизнесмена Константина Малофеева, включая ООО "Царьград",... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:09
2022-04-20T22:00
экономика
константин малофеев
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564869316_0:182:920:700_1920x0_80_0_0_c58b113c591008b6fdab312a96a4731e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вводят санкции против компаний, совершеннолетнего сына и ряда приближенных лиц российского бизнесмена Константина Малофеева, включая ООО "Царьград", сообщило американское министерство финансов.Сам Малофеев фигурирует в санкционных списках США и ряда других стран с 2014 года, и новые меры, согласно пресс-релизу, нацелены на "обширную глобальную сеть", с помощью которой он пытается обходить рестрикции."Краеугольным камнем" активов Малофеева министерство финансов США назвало ООО "Царьград"."Царьград" распространяет прокремлевскую пропаганду и дезинформацию, которую амплифицирует правительство России", - утверждает министерство. Оно, в частности, обвинило компанию в посредничестве между российскими властями и пророссийскими европейскими политиками.В санкционный список за связи с Малофеевым также попали ООО "Царьград-Парк", ООО "Царьград-Культура", ООО "Царьград-Медиа", ООО "Заречье-Ока", Общество содействия русскому историческому развитию "Царьград", Аналитический центр "Катехон", Международное агентство суверенного развития, Имение "Царьград", Экоферма "Заречье", ООО "Курорт Ливадия", ООО "Специнвестсервис", ООО "Контур" и другие структуры.Под санкции также попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784593455.html
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784588039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564869316_0:96:920:786_1920x0_80_0_0_bb6d5c080241df9a28f4c2ac5b03de19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, константин малофеев, санкции
21:09 20.04.2022 (обновлено: 22:00 20.04.2022)
 
Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева

Минфин: новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева

© пресс-служба Константина МалофееваКонстантин Малофеев
Константин Малофеев
© пресс-служба Константина Малофеева
Константин Малофеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вводят санкции против компаний, совершеннолетнего сына и ряда приближенных лиц российского бизнесмена Константина Малофеева, включая ООО "Царьград", сообщило американское министерство финансов.
Сам Малофеев фигурирует в санкционных списках США и ряда других стран с 2014 года, и новые меры, согласно пресс-релизу, нацелены на "обширную глобальную сеть", с помощью которой он пытается обходить рестрикции.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 21:29
Санкции США затронули одного из операторов дата-центров BitRiver
"Краеугольным камнем" активов Малофеева министерство финансов США назвало ООО "Царьград".
"Царьград" распространяет прокремлевскую пропаганду и дезинформацию, которую амплифицирует правительство России", - утверждает министерство. Оно, в частности, обвинило компанию в посредничестве между российскими властями и пророссийскими европейскими политиками.
В санкционный список за связи с Малофеевым также попали ООО "Царьград-Парк", ООО "Царьград-Культура", ООО "Царьград-Медиа", ООО "Заречье-Ока", Общество содействия русскому историческому развитию "Царьград", Аналитический центр "Катехон", Международное агентство суверенного развития, Имение "Царьград", Экоферма "Заречье", ООО "Курорт Ливадия", ООО "Специнвестсервис", ООО "Контур" и другие структуры.
Под санкции также попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:48
США ввели новый пакет санкций против России
 
ЭкономикаКонстантин МалофеевСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала