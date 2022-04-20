https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784590996.html

Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева

Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева - РИА Новости, 20.04.2022

Новые санкции США затронули несколько компаний предпринимателя Малофеева

США вводят санкции против компаний, совершеннолетнего сына и ряда приближенных лиц российского бизнесмена Константина Малофеева, включая ООО "Царьград",... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:09

2022-04-20T21:09

2022-04-20T22:00

экономика

константин малофеев

санкции

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США вводят санкции против компаний, совершеннолетнего сына и ряда приближенных лиц российского бизнесмена Константина Малофеева, включая ООО "Царьград", сообщило американское министерство финансов.Сам Малофеев фигурирует в санкционных списках США и ряда других стран с 2014 года, и новые меры, согласно пресс-релизу, нацелены на "обширную глобальную сеть", с помощью которой он пытается обходить рестрикции."Краеугольным камнем" активов Малофеева министерство финансов США назвало ООО "Царьград"."Царьград" распространяет прокремлевскую пропаганду и дезинформацию, которую амплифицирует правительство России", - утверждает министерство. Оно, в частности, обвинило компанию в посредничестве между российскими властями и пророссийскими европейскими политиками.В санкционный список за связи с Малофеевым также попали ООО "Царьград-Парк", ООО "Царьград-Культура", ООО "Царьград-Медиа", ООО "Заречье-Ока", Общество содействия русскому историческому развитию "Царьград", Аналитический центр "Катехон", Международное агентство суверенного развития, Имение "Царьград", Экоферма "Заречье", ООО "Курорт Ливадия", ООО "Специнвестсервис", ООО "Контур" и другие структуры.Под санкции также попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784593455.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784588039.html

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экономика, константин малофеев, санкции