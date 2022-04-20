https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html
Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными
Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными - РИА Новости, 20.04.2022
Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными
Санкции Канады против России бесполезны и бесперспективны, они носят символический характер, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:31
2022-04-20T18:31
2022-04-20T18:56
санкции
санкции в отношении россии
олег степанов
россия
канада
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкции Канады против России бесполезны и бесперспективны, они носят символический характер, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Санкции эти - они бесполезны, мы канадцам об этом давно говорили", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что в Москве указывали странам Запада о "физически бесперспективном характере" санкционного воздействия на Россию.Он подчеркнул, что на каждые санкции вводятся контрсанкции. Посол заявил, что власти Канады "штампуют" санкционные меры, желая "покрасоваться". "Это символизм, но символизм плохой", - отметил Степанов.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220420/kanada-1784564830.html
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784525502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, олег степанов, россия, канада, в мире
18:31 20.04.2022 (обновлено: 18:56 20.04.2022)
Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными
Посол Степанов назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными