https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784525502.html

СМИ: Британия планирует ввести новые санкции против России на этой неделе

СМИ: Британия планирует ввести новые санкции против России на этой неделе - РИА Новости, 20.04.2022

СМИ: Британия планирует ввести новые санкции против России на этой неделе

Власти Великобритании планируют ввести новые санкции против России на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:20

2022-04-20T16:20

2022-04-20T16:20

владимир путин

россия

великобритания

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Великобритании планируют ввести новые санкции против России на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Согласно источнику, под санкции, вероятно, попадут военные и оборонные российские компании, "олигархи" и приближенные к ним люди. По информации источника, Британия также рассматривает возможность увеличения тарифов на ряд российских товаров. В ближайшие недели санкции могут быть также введены против индивидуальных лиц и организаций, которые занимаются "распространением дезинформации", добавил источник.Агентство отмечает, что новые санкционные планы еще не были нигде опубликованы. МИД Британии отказался комментировать агентству данную информацию в соответствии с политикой правительства Великобритании не обсуждать будущие санкции.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784438712.html

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, великобритания, украина, в мире, дмитрий песков