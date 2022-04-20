СМИ: Британия планирует ввести новые санкции против России на этой неделе
Bloomberg: Великобритания планирует ввести новые санкции против России на этой неделе
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Великобритании планируют ввести новые санкции против России на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно источнику, под санкции, вероятно, попадут военные и оборонные российские компании, "олигархи" и приближенные к ним люди. По информации источника, Британия также рассматривает возможность увеличения тарифов на ряд российских товаров. В ближайшие недели санкции могут быть также введены против индивидуальных лиц и организаций, которые занимаются "распространением дезинформации", добавил источник.
Агентство отмечает, что новые санкционные планы еще не были нигде опубликованы. МИД Британии отказался комментировать агентству данную информацию в соответствии с политикой правительства Великобритании не обсуждать будущие санкции.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.