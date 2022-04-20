https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784487198.html

Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкций

Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкций - РИА Новости, 20.04.2022

Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкций

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий меры поддержки "финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:08

2022-04-20T14:08

2022-04-20T15:02

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий меры поддержки "финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкционного давления". Так, в 2022 году из федерального бюджета на кредитование субъектов предусмотрено до 390,7 миллиарда рублей. Средства потребуются для погашения долгов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим займам, срок погашения которых приходится на март — декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029-го под 0,1 процента годовых предоставят тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.В первоначальной редакции документа фигурировали до 255,3 миллиарда рублей только на погашение долгов регионов, однако во втором чтении депутаты поддержали поправку, по которой выделили еще 134,5 миллиарда для муниципалитетов.Закон также предусматривает предоставление субъектам в текущем году "казначейских" кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) в размере, не превышающем десяти процентов утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления определит правительство.Кроме того, регионы в этом году освободили от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022-м погашению не подлежит, в 2023-2024 годах выплачивается ежегодно по пять процентов суммы задолженности, а в 2025-2029 годах — ежегодно равными долями от остатка с возможностью досрочного погашения.Депутаты во втором чтении также поддержали поправку, которая переносит с 2022 года на 2025-й погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам, полученным четырьмя регионами. Это касается Тамбовской и Псковской областей, Республики Марий Эл и Приморского края, которые ранее "не входили в реструктуризацию", пояснил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Речь, по его словам, идет о сумме в три миллиарда рублей.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.В постановлении Госдумы о его принятии в третьем чтении содержится рекомендация правительству рассмотреть вопрос об адресной поддержке регионов, осуществлявших в январе — феврале 2022 года погашение своих долговых обязательств по госбумагам и коммерческим кредитам, сложившихся на 1 января 2022-го.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/gosduma-1784473195.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии, бюджет