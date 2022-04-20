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Грызлов призвал Москву и Минск теснее сплотиться на фоне санкций - РИА Новости, 20.04.2022
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Грызлов призвал Москву и Минск теснее сплотиться на фоне санкций
Грызлов призвал Москву и Минск теснее сплотиться на фоне санкций - РИА Новости, 20.04.2022
Грызлов призвал Москву и Минск теснее сплотиться на фоне санкций
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в условиях санкционного давления со стороны западных стран Москва и Минск должны развить еще более тесное... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:52
2022-04-20T11:52
в мире
россия
белоруссия
борис грызлов
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в условиях санкционного давления со стороны западных стран Москва и Минск должны развить еще более тесное сотрудничество."Сейчас в сложной международной обстановке в связи с неимоверным санкционным давлением на Россию и Беларусь мы должны еще теснее сплотиться. Сплотиться в том числе в области экономики, промышленности", - сказал посол по итогам рабочей поездки в Могилевскую область Белоруссии. Видеокомментарий распространила пресс-служба российской дипмиссии в Минске.Грызлов обратил внимание, что "сотрудничество между Россией и Республикой Беларусь находится на очень высоком уровне, задана высокая планка". Он напомнил, что две страны строят Союзное государство, в рамках этой работы реализуются 28 отраслевых программ по углублению экономической интеграции. "Нет сомнений, что 2022 и 2023 годы будут годами, в течение которых мы придем к тем задачам, которые были определены в договоре о построении Союзного государства", - выразил уверенность дипломат.Он отметил, что между регионами Белоруссии и России действуют соглашения о сотрудничестве, и выразил уверенность, что число таких межрегиональных договоров будет только расти. "Много того, что производится в Республике Беларусь, будет востребовано в России как в связи с нашей обычной работой, сотрудничеством, так и в связи с импортозамещением", - сказал Грызлов.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие два-три года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
11:52 20.04.2022
 
Грызлов призвал Москву и Минск теснее сплотиться на фоне санкций

Посол в Минске Грызлов: Россия и Белоруссия должны теснее сплотиться на фоне санкций

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в условиях санкционного давления со стороны западных стран Москва и Минск должны развить еще более тесное сотрудничество.
"Сейчас в сложной международной обстановке в связи с неимоверным санкционным давлением на Россию и Беларусь мы должны еще теснее сплотиться. Сплотиться в том числе в области экономики, промышленности", - сказал посол по итогам рабочей поездки в Могилевскую область Белоруссии. Видеокомментарий распространила пресс-служба российской дипмиссии в Минске.
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15 апреля, 20:52
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Грызлов обратил внимание, что "сотрудничество между Россией и Республикой Беларусь находится на очень высоком уровне, задана высокая планка". Он напомнил, что две страны строят Союзное государство, в рамках этой работы реализуются 28 отраслевых программ по углублению экономической интеграции. "Нет сомнений, что 2022 и 2023 годы будут годами, в течение которых мы придем к тем задачам, которые были определены в договоре о построении Союзного государства", - выразил уверенность дипломат.
Он отметил, что между регионами Белоруссии и России действуют соглашения о сотрудничестве, и выразил уверенность, что число таких межрегиональных договоров будет только расти. "Много того, что производится в Республике Беларусь, будет востребовано в России как в связи с нашей обычной работой, сотрудничеством, так и в связи с импортозамещением", - сказал Грызлов.
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В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие два-три года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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