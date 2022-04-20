https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784438712.html

Экс-глава ЕК предупредил Запад о последствиях новых санкций против России

Экс-глава ЕК предупредил Запад о последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 20.04.2022

Экс-глава ЕК предупредил Запад о последствиях новых санкций против России

Новые санкции, которые Запад намерен ввести против России в области энергоносителей, повлекут за собой серьезные последствия и для тех стран, которые их... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:18

2022-04-20T11:18

2022-04-20T11:18

марио драги

эммануэль макрон

сергей лавров

сша

италия

россия

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148638/19/1486381906_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_a5821fe3717c9f202ca0c187c345e768.jpg

РИМ, 20 апр – РИА Новости. Новые санкции, которые Запад намерен ввести против России в области энергоносителей, повлекут за собой серьезные последствия и для тех стран, которые их применят, заявил бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди."Санкции влекут за собой последствия и для тех, кто их вводит, а в случае Италии речь идет о серьезных последствиях, и я бы запросил инструментов для сбалансирования", - заявил известный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета Quotidiano Nazionale.Поддержав курс руководства ЕС на введение новых антироссийских санкций, Проди указал, что их последствия будут различными для разных европейских стран и они приведут к серьезным изменениям в мировом масштабе."Огромная разница в цене на энергию существенным образом разбалансирует экономические отношения между США и ЕС и между различными европейскими странами", - отметил он.Патриарх итальянской политики согласился с мнением премьера Марио Драги, заявившего ранее, что для осуществления санкционных мер в отношении российских энергоносителей итальянцам придется пойти на некоторые жертвы, в частности, меньше использовать кондиционеры летом и батареи отопления зимой. Однако при этом Проди заявил, что главные проблемы в этой связи возникнут не у потребителей, а у производителей, потому что "сталь нельзя выплавить или керамическую плитку нельзя обжигать при более низких температурах, чем это необходимо".Оценивая усилия правительства Италии по поиску новых поставщиков природного газа, Проди заявил: "Чтобы заменить весь российский газ, требуется время. Единственная надежность — это самодостаточность, но до этого нам еще весьма далеко".Говоря о перспективах ближайшего развития ЕС, бывший глава Еврокомиссии указал, что новым лидером единой Европы в области внешней политики должен стать президент Франции Эммануэль Макрон, который, по его мнению, должен победить на нынешних президентских выборах. Проди в этой связи указал на то, что "только Франция обладает ядерным оружием и имеет право вето в Совете Безопасности ООН".Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784420498.html

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html

https://ria.ru/20220419/sberezheniya-1784256299.html

сша

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

марио драги, эммануэль макрон, сергей лавров, сша, италия, россия, евросоюз, оон, в мире, романо проди, еврокомиссия