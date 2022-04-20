Экс-глава ЕК предупредил Запад о последствиях новых санкций против России
Экс-глава ЕК Проди предупредил Запад о серьезных последствиях новых санкций против России
Романо Проди. Архивное фото
РИМ, 20 апр – РИА Новости. Новые санкции, которые Запад намерен ввести против России в области энергоносителей, повлекут за собой серьезные последствия и для тех стран, которые их применят, заявил бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.
"Санкции влекут за собой последствия и для тех, кто их вводит, а в случае Италии речь идет о серьезных последствиях, и я бы запросил инструментов для сбалансирования", - заявил известный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета Quotidiano Nazionale.
Поддержав курс руководства ЕС на введение новых антироссийских санкций, Проди указал, что их последствия будут различными для разных европейских стран и они приведут к серьезным изменениям в мировом масштабе.
"Огромная разница в цене на энергию существенным образом разбалансирует экономические отношения между США и ЕС и между различными европейскими странами", - отметил он.
Патриарх итальянской политики согласился с мнением премьера Марио Драги, заявившего ранее, что для осуществления санкционных мер в отношении российских энергоносителей итальянцам придется пойти на некоторые жертвы, в частности, меньше использовать кондиционеры летом и батареи отопления зимой. Однако при этом Проди заявил, что главные проблемы в этой связи возникнут не у потребителей, а у производителей, потому что "сталь нельзя выплавить или керамическую плитку нельзя обжигать при более низких температурах, чем это необходимо".
Оценивая усилия правительства Италии по поиску новых поставщиков природного газа, Проди заявил: "Чтобы заменить весь российский газ, требуется время. Единственная надежность — это самодостаточность, но до этого нам еще весьма далеко".
Говоря о перспективах ближайшего развития ЕС, бывший глава Еврокомиссии указал, что новым лидером единой Европы в области внешней политики должен стать президент Франции Эммануэль Макрон, который, по его мнению, должен победить на нынешних президентских выборах. Проди в этой связи указал на то, что "только Франция обладает ядерным оружием и имеет право вето в Совете Безопасности ООН".
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.