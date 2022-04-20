https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784420498.html

Володин назвал санкции против России незаконными

Володин назвал санкции против России незаконными - РИА Новости, 20.04.2022

Володин назвал санкции против России незаконными

Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:43

2022-04-20T09:43

2022-04-20T09:58

в мире

россия

санкции в отношении россии

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что странам Европы придется в любом случае его компенсировать.Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что ряд европейских стран размышляют, покупать или нет российский газ за рубли. "Кто-то ссылается на Евросоюз: если он сочтет это обходом санкций - платить не будем, скажет обратное - будем", - уточнил он."В этой связи страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда - вопрос времени", - указал Володин.

https://ria.ru/20220420/alikhanov-1784417199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, санкции в отношении россии, вячеслав володин