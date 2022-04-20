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Володин назвал санкции против России незаконными - РИА Новости, 20.04.2022
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Володин назвал санкции против России незаконными
Володин назвал санкции против России незаконными - РИА Новости, 20.04.2022
Володин назвал санкции против России незаконными
Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:43
2022-04-20T09:58
в мире
россия
санкции в отношении россии
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что странам Европы придется в любом случае его компенсировать.Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что ряд европейских стран размышляют, покупать или нет российский газ за рубли. "Кто-то ссылается на Евросоюз: если он сочтет это обходом санкций - платить не будем, скажет обратное - будем", - уточнил он."В этой связи страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда - вопрос времени", - указал Володин.
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в мире, россия, санкции в отношении россии, вячеслав володин
09:43 20.04.2022 (обновлено: 09:58 20.04.2022)
 
Володин назвал санкции против России незаконными

Председатель ГД Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что странам Европы придется в любом случае его компенсировать.
Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что ряд европейских стран размышляют, покупать или нет российский газ за рубли. "Кто-то ссылается на Евросоюз: если он сочтет это обходом санкций - платить не будем, скажет обратное - будем", - уточнил он.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
"В этой связи страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда - вопрос времени", - указал Володин.
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииВячеслав Володин
 
 
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