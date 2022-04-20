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Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России - РИА Новости, 20.04.2022
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Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России
Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России - РИА Новости, 20.04.2022
Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России
Верхняя палата парламента Японии вслед за нижней приняла закон, определяющий санкционные меры против России в связи с событиями на Украине. Трансляция заседания РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:34
2022-04-20T07:34
россия
япония
санкции в отношении россии
в мире
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии вслед за нижней приняла закон, определяющий санкционные меры против России в связи с событиями на Украине. Трансляция заседания шла в прямом эфире.В частности, таможенные тарифы на морепродукты из России будут повышены до конца марта следующего года. Повышение тарифов на импорт из России рыбы и морепродуктов связан с предпринятым Японией исключением России из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования. Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба, вырастут с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ или уголь, тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.Кроме того, закон регулирует операции с криптовалютами, чтобы не дать использовать его для ухода от санкций. Так, биржи криптовалют будут обязаны выяснять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводят средства.Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других.Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, япония, санкции в отношении россии, в мире
07:34 20.04.2022
 
Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России

Верхняя палата парламента Японии приняла закон, регулирующий санкции против России

© AP Photo / Shuji KajiyamaПарламент Японии
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Парламент Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии вслед за нижней приняла закон, определяющий санкционные меры против России в связи с событиями на Украине. Трансляция заседания шла в прямом эфире.
В частности, таможенные тарифы на морепродукты из России будут повышены до конца марта следующего года. Повышение тарифов на импорт из России рыбы и морепродуктов связан с предпринятым Японией исключением России из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования. Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба, вырастут с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ или уголь, тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.
Кроме того, закон регулирует операции с криптовалютами, чтобы не дать использовать его для ухода от санкций. Так, биржи криптовалют будут обязаны выяснять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводят средства.
Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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