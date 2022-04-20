https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784408458.html

Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России

Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России - РИА Новости, 20.04.2022

Верхняя палата парламента Японии приняла закон о санкциях против России

Верхняя палата парламента Японии вслед за нижней приняла закон, определяющий санкционные меры против России в связи с событиями на Украине. Трансляция заседания РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:34

2022-04-20T07:34

2022-04-20T07:34

россия

япония

санкции в отношении россии

в мире

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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии вслед за нижней приняла закон, определяющий санкционные меры против России в связи с событиями на Украине. Трансляция заседания шла в прямом эфире.В частности, таможенные тарифы на морепродукты из России будут повышены до конца марта следующего года. Повышение тарифов на импорт из России рыбы и морепродуктов связан с предпринятым Японией исключением России из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования. Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба, вырастут с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ или уголь, тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.Кроме того, закон регулирует операции с криптовалютами, чтобы не дать использовать его для ухода от санкций. Так, биржи криптовалют будут обязаны выяснять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводят средства.Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других.Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784385083.html

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россия, япония, санкции в отношении россии, в мире