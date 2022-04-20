https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784400058.html

Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций

Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций - РИА Новости, 20.04.2022

Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций

Москва призывает Вашингтон отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило посольство России США. Сообщение... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:50

2022-04-20T01:50

2022-04-20T02:07

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило посольство России США. Сообщение опубликовано в аккаунте дипмиссии в TwitterКомментарий посольства приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Россия поприветствовала этот шаг.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220308/kuba-1777197073.html

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