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Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций
Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций - РИА Новости, 20.04.2022
Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций
Москва призывает Вашингтон отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило посольство России США. Сообщение... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:50
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куба
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило посольство России США. Сообщение опубликовано в аккаунте дипмиссии в TwitterКомментарий посольства приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Россия поприветствовала этот шаг.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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в мире, россия, сша, куба, посольство рф в сша
01:50 20.04.2022 (обновлено: 02:07 20.04.2022)
 
Россия призвала США отказаться от политики блокады и санкций

Посольство РФ призвало США отказаться от политики блокады и санкций во внешней политике

© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило посольство России США. Сообщение опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter
Комментарий посольства приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Россия поприветствовала этот шаг.

"Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике", — говорится в комментарии посольства.

Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 23:25
США и НАТО последовательно осаждают Россию, считает президент Кубы
 
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