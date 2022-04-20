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Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/samolety-1784398555.html
Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты
Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты - РИА Новости, 20.04.2022
Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:05
2022-04-20T01:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
пентагон
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.Кирби отметил, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства. Он также добавил, что США не поставляли Киеву воздушных судов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, пентагон, сша, джон кирби
01:05 20.04.2022
 
Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты

Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.
"Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов", — сказал Кирби, отказавшись раскрыть, какие конкретно страны поставляли Украине эти комплектующие.
Кирби отметил, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства. Он также добавил, что США не поставляли Киеву воздушных судов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассПентагонСШАДжон Кирби
 
 
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