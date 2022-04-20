https://ria.ru/20220420/samolety-1784398555.html

Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты

Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты - РИА Новости, 20.04.2022

Пентагон утверждает, что Украина получает от других стран самолеты

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:05

2022-04-20T01:05

2022-04-20T01:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.Кирби отметил, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства. Он также добавил, что США не поставляли Киеву воздушных судов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html

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в мире, украина, россия, донбасс, пентагон, сша, джон кирби