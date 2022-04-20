https://ria.ru/20220420/sammit-1784587377.html

Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России

Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России - РИА Новости, 20.04.2022

Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России

Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:44

2022-04-20T20:44

2022-04-20T23:09

в мире

джанет йеллен

антон силуанов

дмитрий медведев

россия

вашингтон (штат)

украина

большая двадцатка

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ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак."Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты. Мы едины в нашем осуждении войны России против Украины и будем настаивать на усилении международной координации для наказания России", — написал министр в Twitter.Ранее в среду газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова.Отмечается, что Силуанов принял участие во встрече в удаленном формате. Перед ним выступили министр финансов и премьер-министр Украины.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители России.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.

https://ria.ru/20220420/siluanov-1784577839.html

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784571668.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джанет йеллен, антон силуанов, дмитрий медведев, россия, вашингтон (штат), украина, большая двадцатка, мвф, саммит g20