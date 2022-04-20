Рейтинг@Mail.ru
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/sammit-1784587377.html
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России - РИА Новости, 20.04.2022
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России
Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:44
2022-04-20T23:09
в мире
джанет йеллен
антон силуанов
дмитрий медведев
россия
вашингтон (штат)
украина
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155466/04/1554660491_0:80:2230:1334_1920x0_80_0_0_8fa3e5fb5ff4e64e7ea1a56ad429063f.jpg
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак."Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты. Мы едины в нашем осуждении войны России против Украины и будем настаивать на усилении международной координации для наказания России", — написал министр в Twitter.Ранее в среду газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова.Отмечается, что Силуанов принял участие во встрече в удаленном формате. Перед ним выступили министр финансов и премьер-министр Украины.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители России.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
https://ria.ru/20220420/siluanov-1784577839.html
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784571668.html
россия
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155466/04/1554660491_227:0:2210:1487_1920x0_80_0_0_b658bf6fb4a089bd00b43f670084a08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джанет йеллен, антон силуанов, дмитрий медведев, россия, вашингтон (штат), украина, большая двадцатка, мвф, саммит g20
20:44 20.04.2022 (обновлено: 23:09 20.04.2022)
 
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России

Представители Британии покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России

© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак.
"Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты. Мы едины в нашем осуждении войны России против Украины и будем настаивать на усилении международной координации для наказания России", — написал министр в Twitter.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:45
СМИ: представители некоторых стран ушли с выступления Силуанова на G20
Ранее в среду газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова.
Отмечается, что Силуанов принял участие во встрече в удаленном формате. Перед ним выступили министр финансов и премьер-министр Украины.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:06
Глава Минфина Франции призвал Россию не участвовать во встречах G20
 
В миреДжанет ЙелленАнтон СилуановДмитрий МедведевРоссияВашингтон (штат)УкраинаБольшая двадцаткаМВФСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала