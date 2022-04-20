20:44 20.04.2022 (обновлено: 23:09 20.04.2022)
Британцы покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России
Представители Британии покинули заседание G20 во время выступления делегатов из России
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Представители Великобритании покинули заседание G20 во время выступления российской стороны, заявил глава британского Минфина Риши Сунак.
"Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты. Мы едины в нашем осуждении войны России против Украины и будем настаивать на усилении международной координации для наказания России", — написал министр в Twitter.
Ранее в среду газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова.
Отмечается, что Силуанов принял участие во встрече в удаленном формате. Перед ним выступили министр финансов и премьер-министр Украины.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.