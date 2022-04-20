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Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 20.04.2022

Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:13

2022-04-20T10:13

2022-04-20T10:13

экономика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 83,85 рубля.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия