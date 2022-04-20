https://ria.ru/20220420/rubl-1784424882.html
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 20.04.2022
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:13
2022-04-20T10:13
2022-04-20T10:13
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 83,85 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Рубль прибавляет к доллару и евро более 20 копеек в начале торгов