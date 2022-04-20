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Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 20.04.2022
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Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 20.04.2022
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:13
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экономика
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 83,85 рубля.
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экономика, россия
10:13 20.04.2022
 
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Рубль прибавляет к доллару и евро более 20 копеек в начале торгов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 83,85 рубля.
 
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