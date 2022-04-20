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Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов - РИА Новости, 20.04.2022
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Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов
Теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), даже если доступа к международным резервам у Банка России РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:15
2022-04-20T01:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
акра
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), даже если доступа к международным резервам у Банка России нет, рассказал агентству “Прайм” директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.Для “создания” рублей и последующей передачи их Минфину ЦБ не понадобится параллельно тратить валюту из международных резервов, пояснил он.Таким образом можно лишь абсорбировать дополнительную рублевую ликвидность, если возникнет такая необходимость, заключил собеседник агентства.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), акра
01:15 20.04.2022
 
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов

Эксперт Куликов: ЦБ не нужен доступ к международным резервам для создания рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), даже если доступа к международным резервам у Банка России нет, рассказал агентству “Прайм” директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

“ФНБ — обязательство Банка России перед Минфином, исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у Минфина почти все расходы рублевые”, — отметил Куликов.

Для “создания” рублей и последующей передачи их Минфину ЦБ не понадобится параллельно тратить валюту из международных резервов, пояснил он.
Таким образом можно лишь абсорбировать дополнительную рублевую ликвидность, если возникнет такая необходимость, заключил собеседник агентства.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)АКРА
 
 
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