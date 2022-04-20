https://ria.ru/20220420/rubl-1784396285.html
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов
Теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), даже если доступа к международным резервам у Банка России РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:15
2022-04-20T01:15
2022-04-20T01:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
акра
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Теоретически у Минфина есть возможность расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), даже если доступа к международным резервам у Банка России нет, рассказал агентству “Прайм” директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.Для “создания” рублей и последующей передачи их Минфину ЦБ не понадобится параллельно тратить валюту из международных резервов, пояснил он.Таким образом можно лишь абсорбировать дополнительную рублевую ликвидность, если возникнет такая необходимость, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220419/rubl-1784207283.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), акра
Эксперт объяснил, как власти могут “создать” рубли из замороженных резервов
Эксперт Куликов: ЦБ не нужен доступ к международным резервам для создания рублей