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Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект" - РИА Новости, 20.04.2022
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Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект"
Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект" - РИА Новости, 20.04.2022
Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект"
Клиентам ВТБ вновь доступна стратегия "Искусственный интеллект" в приложении ВТБ Мои Инвестиции, доходность которой с момента запуска в октябре 2020 года... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:21
2022-04-20T13:21
втб
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Клиентам ВТБ вновь доступна стратегия "Искусственный интеллект" в приложении ВТБ Мои Инвестиции, доходность которой с момента запуска в октябре 2020 года составила 45,6% или 37% годовых, сообщает пресс-служба ВТБ."Стратегия "Искусственный интеллект" является единственной стратегией, которой управляют не люди, а алгоритм на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Портфель, собранный на основе стратегии, состоит из акций российских компаний и биржевых фондов и доступен для агрессивного инвестиционного профиля. Стартовая сумма для подключения стратегии – 50 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба при этом напоминает, что искусственный интеллект формирует портфель клиента таким образом, чтобы он был достаточно диверсифицированным и при соотношении разных активов имел максимальную доходность при минимальном риске. После этого эксперты ВТБ проверяют, какие ценные бумаги выбрал алгоритм и в каких пропорциях. Ребалансировка портфеля происходит минимум один раз в месяц.Индивидуальные инвестиционные рекомендации робота-советника стали доступны клиентам мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 8 апреля после запуска торгов акциями, облигациями и биржевыми фондами на Московской бирже. В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии "Ультраконсервативная", "Консервативная", "Сбалансированная", "Агрессивная", "Ультраагрессивная" и "Искусственный интеллект".
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втб, технологии, новости компаний - экономика
13:21 20.04.2022
 

Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Клиентам ВТБ вновь доступна стратегия "Искусственный интеллект" в приложении ВТБ Мои Инвестиции, доходность которой с момента запуска в октябре 2020 года составила 45,6% или 37% годовых, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Стратегия "Искусственный интеллект" является единственной стратегией, которой управляют не люди, а алгоритм на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Портфель, собранный на основе стратегии, состоит из акций российских компаний и биржевых фондов и доступен для агрессивного инвестиционного профиля. Стартовая сумма для подключения стратегии – 50 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.
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12 апреля, 10:31В России
В ВТБ заявили о снижении ставок по потребительским кредитам
Пресс-служба при этом напоминает, что искусственный интеллект формирует портфель клиента таким образом, чтобы он был достаточно диверсифицированным и при соотношении разных активов имел максимальную доходность при минимальном риске. После этого эксперты ВТБ проверяют, какие ценные бумаги выбрал алгоритм и в каких пропорциях. Ребалансировка портфеля происходит минимум один раз в месяц.
Индивидуальные инвестиционные рекомендации робота-советника стали доступны клиентам мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 8 апреля после запуска торгов акциями, облигациями и биржевыми фондами на Московской бирже. В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии "Ультраконсервативная", "Консервативная", "Сбалансированная", "Агрессивная", "Ультраагрессивная" и "Искусственный интеллект".
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