https://ria.ru/20220420/robot-sovetnik-1784473544.html

Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект"

Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект" - РИА Новости, 20.04.2022

Робот-советник ВТБ Мои инвестиции предлагает "Искусственный интеллект"

Клиентам ВТБ вновь доступна стратегия "Искусственный интеллект" в приложении ВТБ Мои Инвестиции, доходность которой с момента запуска в октябре 2020 года... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:21

2022-04-20T13:21

2022-04-20T13:21

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Клиентам ВТБ вновь доступна стратегия "Искусственный интеллект" в приложении ВТБ Мои Инвестиции, доходность которой с момента запуска в октябре 2020 года составила 45,6% или 37% годовых, сообщает пресс-служба ВТБ."Стратегия "Искусственный интеллект" является единственной стратегией, которой управляют не люди, а алгоритм на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Портфель, собранный на основе стратегии, состоит из акций российских компаний и биржевых фондов и доступен для агрессивного инвестиционного профиля. Стартовая сумма для подключения стратегии – 50 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба при этом напоминает, что искусственный интеллект формирует портфель клиента таким образом, чтобы он был достаточно диверсифицированным и при соотношении разных активов имел максимальную доходность при минимальном риске. После этого эксперты ВТБ проверяют, какие ценные бумаги выбрал алгоритм и в каких пропорциях. Ребалансировка портфеля происходит минимум один раз в месяц.Индивидуальные инвестиционные рекомендации робота-советника стали доступны клиентам мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 8 апреля после запуска торгов акциями, облигациями и биржевыми фондами на Московской бирже. В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии "Ультраконсервативная", "Консервативная", "Сбалансированная", "Агрессивная", "Ультраагрессивная" и "Искусственный интеллект".

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/vtb-1783042088.html

https://ria.ru/20220418/prilozhenie-1784101737.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии, новости компаний - экономика