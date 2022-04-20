https://ria.ru/20220420/rebenok-1784533104.html

В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв

В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв - РИА Новости, 20.04.2022

В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв

Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа через суд оспорил решение ЗАГСа не вписывать в свидетельство о рождении сына его фамилию, состоящую из РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:40

2022-04-20T16:40

2022-04-20T16:48

происшествия

сургут

азербайджан

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа через суд оспорил решение ЗАГСа не вписывать в свидетельство о рождении сына его фамилию, состоящую из трех одинаковых букв, сообщает пресс-служба городского суда.По информации суда, управление ЗАГС отказалось вносить в свидетельство о рождении ребенка фамилию его отца, – уроженца Азербайджана – состоящую из трех одинаковых букв латинского алфавита. Как выяснилось в суде, согласно паспортным данным заявителя, он действительно имеет фамилию из трех букв, что также подтверждается его свидетельством о браке."Заявитель просил суд установить неправильность актовой записи о рождении в части написания фамилии отца ребенка, обязать управление ЗАГС администрации города Сургута внести в запись акта о рождении исправленное полное имя отца: фамилию на "три буквы". Решением Сургутского городского суда ХМАО – Югры заявление жителя Сургута с фамилией на "три буквы" удовлетворено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/zags-1766093364.html

сургут

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сургут, азербайджан