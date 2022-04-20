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В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв - РИА Новости, 20.04.2022
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В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв
В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв - РИА Новости, 20.04.2022
В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв
Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа через суд оспорил решение ЗАГСа не вписывать в свидетельство о рождении сына его фамилию, состоящую из РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:40
2022-04-20T16:48
происшествия
сургут
азербайджан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа через суд оспорил решение ЗАГСа не вписывать в свидетельство о рождении сына его фамилию, состоящую из трех одинаковых букв, сообщает пресс-служба городского суда.По информации суда, управление ЗАГС отказалось вносить в свидетельство о рождении ребенка фамилию его отца, – уроженца Азербайджана – состоящую из трех одинаковых букв латинского алфавита. Как выяснилось в суде, согласно паспортным данным заявителя, он действительно имеет фамилию из трех букв, что также подтверждается его свидетельством о браке."Заявитель просил суд установить неправильность актовой записи о рождении в части написания фамилии отца ребенка, обязать управление ЗАГС администрации города Сургута внести в запись акта о рождении исправленное полное имя отца: фамилию на "три буквы". Решением Сургутского городского суда ХМАО – Югры заявление жителя Сургута с фамилией на "три буквы" удовлетворено", - говорится в сообщении.
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происшествия, сургут, азербайджан
16:40 20.04.2022 (обновлено: 16:48 20.04.2022)
 
В Сургуте ЗАГС не присвоил ребенку фамилию отца из одинаковых букв

В Сургуте ЗАГС отказался присваивать ребенку фамилию отца из трех одинаковых букв

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа через суд оспорил решение ЗАГСа не вписывать в свидетельство о рождении сына его фамилию, состоящую из трех одинаковых букв, сообщает пресс-служба городского суда.
По информации суда, управление ЗАГС отказалось вносить в свидетельство о рождении ребенка фамилию его отца, – уроженца Азербайджана – состоящую из трех одинаковых букв латинского алфавита. Как выяснилось в суде, согласно паспортным данным заявителя, он действительно имеет фамилию из трех букв, что также подтверждается его свидетельством о браке.
"Заявитель просил суд установить неправильность актовой записи о рождении в части написания фамилии отца ребенка, обязать управление ЗАГС администрации города Сургута внести в запись акта о рождении исправленное полное имя отца: фамилию на "три буквы". Решением Сургутского городского суда ХМАО – Югры заявление жителя Сургута с фамилией на "три буквы" удовлетворено", - говорится в сообщении.
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 00:17
Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
 
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