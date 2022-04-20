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Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона - РИА Новости, 20.04.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html
Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона
Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона - РИА Новости, 20.04.2022
Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа благодаря многочисленным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает основную... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:02
2022-04-20T10:02
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа благодаря многочисленным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает основную экономическую тягу региона и всей страны, заявила глава Югры Наталья Комарова."Малый и средний бизнес – база, фундамент. Чем он устойчивее, тем больше шансов для развития экономики большой… Сургутский район – один из тех муниципалитетов, которые обеспечивают основную экономическую тягу региона и страны, по крайней мере, с точки зрения экономической безопасности", - сказала Комарова на круглом столе по вопросам поддержки бизнеса в условиях западных санкций.По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последний год количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета увеличилось на 49%, а численность занятых в этой сфере выросла на 23%. Также, по его словам, за последние пять лет на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 94 миллиона рублей, из которых 70% составили средства местного бюджета, а поступления субъектов МСП составили 832 миллиона рублей.Среди мер поддержки предпринимателей предусмотрены два вида грантов в размере от 1 миллиона рублей для социально-значимых проектов и до 15 миллионов рублей на производственные проекты, направленные на создание новых рабочих мест. Помимо этого, напомнил Трубецкой, в муниципалитете действуют 12 видов субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат действующему бизнесу, имущественные льготы, мораторий на штрафы, пени и неустойки по договорам аренды земельных участков.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, наталья комарова
10:02 20.04.2022
 

Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа благодаря многочисленным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает основную экономическую тягу региона и всей страны, заявила глава Югры Наталья Комарова.
"Малый и средний бизнес – база, фундамент. Чем он устойчивее, тем больше шансов для развития экономики большой… Сургутский район – один из тех муниципалитетов, которые обеспечивают основную экономическую тягу региона и страны, по крайней мере, с точки зрения экономической безопасности", - сказала Комарова на круглом столе по вопросам поддержки бизнеса в условиях западных санкций.
По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последний год количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета увеличилось на 49%, а численность занятых в этой сфере выросла на 23%. Также, по его словам, за последние пять лет на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 94 миллиона рублей, из которых 70% составили средства местного бюджета, а поступления субъектов МСП составили 832 миллиона рублей.
Среди мер поддержки предпринимателей предусмотрены два вида грантов в размере от 1 миллиона рублей для социально-значимых проектов и до 15 миллионов рублей на производственные проекты, направленные на создание новых рабочих мест. Помимо этого, напомнил Трубецкой, в муниципалитете действуют 12 видов субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат действующему бизнесу, имущественные льготы, мораторий на штрафы, пени и неустойки по договорам аренды земельных участков.
Сургут - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:49Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры ввели меры поддержки для стройотрасли
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районНаталья Комарова
 
 
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