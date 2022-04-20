https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html

Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона

Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона - РИА Новости, 20.04.2022

Глава Югры назвала Сургутский район основной экономической тягой региона

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа благодаря многочисленным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает основную... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:02

2022-04-20T10:02

2022-04-20T10:02

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа благодаря многочисленным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает основную экономическую тягу региона и всей страны, заявила глава Югры Наталья Комарова."Малый и средний бизнес – база, фундамент. Чем он устойчивее, тем больше шансов для развития экономики большой… Сургутский район – один из тех муниципалитетов, которые обеспечивают основную экономическую тягу региона и страны, по крайней мере, с точки зрения экономической безопасности", - сказала Комарова на круглом столе по вопросам поддержки бизнеса в условиях западных санкций.По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последний год количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета увеличилось на 49%, а численность занятых в этой сфере выросла на 23%. Также, по его словам, за последние пять лет на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 94 миллиона рублей, из которых 70% составили средства местного бюджета, а поступления субъектов МСП составили 832 миллиона рублей.Среди мер поддержки предпринимателей предусмотрены два вида грантов в размере от 1 миллиона рублей для социально-значимых проектов и до 15 миллионов рублей на производственные проекты, направленные на создание новых рабочих мест. Помимо этого, напомнил Трубецкой, в муниципалитете действуют 12 видов субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат действующему бизнесу, имущественные льготы, мораторий на штрафы, пени и неустойки по договорам аренды земельных участков.

https://ria.ru/20220413/podderzhka-1783361844.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, наталья комарова