https://ria.ru/20220420/rankhigs-1784576290.html

В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС

В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС - РИА Новости, 20.04.2022

В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС

ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:35

2022-04-20T19:35

2022-04-20T23:40

происшествия

россия

хабаровский край

ростовская область

хабаровск

ростов-на-дону

фсб

образование

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, сообщили в ЦОС ФСБ."Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю и ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию", — говорится в сообщении. Санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.Уточняется, что присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом".

https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

россия

хабаровский край

ростовская область

хабаровск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание по делу о мошенничестве и хищению бюджетных средств в филиалах РАНХиГС ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, возбуждены уголовные дела о мошенничестве. 2022-04-20T19:35 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, хабаровский край, ростовская область, хабаровск, ростов-на-дону, фсб, образование, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)