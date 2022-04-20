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В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС - РИА Новости, 20.04.2022
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В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС
В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС - РИА Новости, 20.04.2022
В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС
ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:35
2022-04-20T23:40
происшествия
россия
хабаровский край
ростовская область
хабаровск
ростов-на-дону
фсб
образование
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, сообщили в ЦОС ФСБ."Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю и ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию", — говорится в сообщении. Санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.Уточняется, что присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом".
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россия
хабаровский край
ростовская область
хабаровск
ростов-на-дону
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Задержание по делу о мошенничестве и хищению бюджетных средств в филиалах РАНХиГС
ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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происшествия, россия, хабаровский край, ростовская область, хабаровск, ростов-на-дону, фсб, образование, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
19:35 20.04.2022 (обновлено: 23:40 20.04.2022)
 
В России пресекли противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС

ФСБ выявила хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю и ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию", — говорится в сообщении. Санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.
Уточняется, что присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом".
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайРостовская областьХабаровскРостов-на-ДонуФСБОбразованиеРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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