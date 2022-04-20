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В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ranenye-1784421964.html
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 20.04.2022
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки
Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:56
2022-04-20T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики."За минувшие сутки, с 09:00 19 апреля до 09:00 20 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:56 20.04.2022 (обновлено: 10:26 20.04.2022)
 
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки

ДНР: в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей республики за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики.
"За минувшие сутки, с 09:00 19 апреля до 09:00 20 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дмитрий Троян. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:00
"Нам нечего бояться": раненые ополченцы — о нацбатальонах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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