09:56 20.04.2022 (обновлено: 10:26 20.04.2022)
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки
ДНР: в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей республики за сутки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики.
"За минувшие сутки, с 09:00 19 апреля до 09:00 20 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.