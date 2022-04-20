https://ria.ru/20220420/ranenye-1784421964.html

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 20.04.2022

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 14 жителей ДНР за сутки

Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:56

2022-04-20T09:56

2022-04-20T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, раненных на освобожденной территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики."За минувшие сутки, с 09:00 19 апреля до 09:00 20 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина