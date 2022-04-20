https://ria.ru/20220420/ramush-orta-1784478857.html

Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе

Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе - РИА Новости, 20.04.2022

Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе

Нобелевский лауреат и первый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта побеждает во втором туре президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:42

2022-04-20T13:42

2022-04-20T13:42

в мире

восточный тимор

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нобелевский лауреат и первый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта побеждает во втором туре президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные результаты, объявленные избирательными органами.Второй тур голосования на президентских выборах в Восточном Тиморе, самом молодом государстве мира, прошел во вторник. Во втором туре соперничали два ведущих кандидата на пост президента страны: первый президент страны Жозе Рамуш-Орта и действующий президент Франсишку Гутерриш. В первом туре они набрали 46,5% и 21,1% голосов соответственно."Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта победил на президентских выборах в Восточном Тиморе, согласно предварительным результатам, объявленным избирательными органами", - сообщает агентство.По данным агентства, Рамуш-Орта набрал во втором туре 62,09% голосов, его соперник Гутерриш получил 37,91%.Население Восточного Тимора составляет более 1,3 миллиона человек, из которых избирателями, соответствующими этом статусу по возрасту и другим конституционным требованиям, являются около 860 тысяч человек.

https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1766085510.html

восточный тимор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, восточный тимор