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Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе - РИА Новости, 20.04.2022
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Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе
Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе - РИА Новости, 20.04.2022
Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе
Нобелевский лауреат и первый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта побеждает во втором туре президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:42
2022-04-20T13:42
в мире
восточный тимор
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нобелевский лауреат и первый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта побеждает во втором туре президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные результаты, объявленные избирательными органами.Второй тур голосования на президентских выборах в Восточном Тиморе, самом молодом государстве мира, прошел во вторник. Во втором туре соперничали два ведущих кандидата на пост президента страны: первый президент страны Жозе Рамуш-Орта и действующий президент Франсишку Гутерриш. В первом туре они набрали 46,5% и 21,1% голосов соответственно."Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта победил на президентских выборах в Восточном Тиморе, согласно предварительным результатам, объявленным избирательными органами", - сообщает агентство.По данным агентства, Рамуш-Орта набрал во втором туре 62,09% голосов, его соперник Гутерриш получил 37,91%.Население Восточного Тимора составляет более 1,3 миллиона человек, из которых избирателями, соответствующими этом статусу по возрасту и другим конституционным требованиям, являются около 860 тысяч человек.
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в мире, восточный тимор
13:42 20.04.2022
 
Нобелевский лауреат Рамуш-Орта побеждает на выборах в Восточном Тиморе

Нобелевский лауреат Жозе Рамуш-Орта побеждает на президентских выборах в Восточном Тиморе

© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нобелевский лауреат и первый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта побеждает во втором туре президентских выборов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные результаты, объявленные избирательными органами.
Второй тур голосования на президентских выборах в Восточном Тиморе, самом молодом государстве мира, прошел во вторник. Во втором туре соперничали два ведущих кандидата на пост президента страны: первый президент страны Жозе Рамуш-Орта и действующий президент Франсишку Гутерриш. В первом туре они набрали 46,5% и 21,1% голосов соответственно.
"Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта победил на президентских выборах в Восточном Тиморе, согласно предварительным результатам, объявленным избирательными органами", - сообщает агентство.
По данным агентства, Рамуш-Орта набрал во втором туре 62,09% голосов, его соперник Гутерриш получил 37,91%.
Население Восточного Тимора составляет более 1,3 миллиона человек, из которых избирателями, соответствующими этом статусу по возрасту и другим конституционным требованиям, являются около 860 тысяч человек.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 21:53
У побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 7,3
 
В миреВосточный Тимор
 
 
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