https://ria.ru/20220420/rakety-1784431378.html

Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области

Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2022

Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области

Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:39

2022-04-20T10:39

2022-04-20T13:03

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники", - заявил он.

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Минобороны РФ о высокоточных ударах в районах Нововоронцовка и Киселевка Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники", - заявил он. 2022-04-20T10:39 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр, в мире