https://ria.ru/20220420/rakety-1784431378.html
Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области
Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2022
Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области
Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:39
2022-04-20T10:39
2022-04-20T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники", - заявил он.
https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html
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Минобороны РФ о высокоточных ударах в районах Нововоронцовка и Киселевка
Высокоточными ракетами в Херсонской области уничтожены 7 единиц военной техники и до 40 человек личного состава украинских войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники", - заявил он.
2022-04-20T10:39
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр, в мире
10:39 20.04.2022 (обновлено: 13:03 20.04.2022)
Россия уничтожила ракетами 40 украинских военных в Херсонской области
Россия уничтожила ракетами до 40 украинских военных в районах Нововоронцовки и Киселевки