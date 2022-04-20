https://ria.ru/20220420/raketa-1784588324.html
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету над Шахтерском
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету над Шахтерском - РИА Новости, 20.04.2022
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету над Шахтерском
Средства ПВО ДНР сбили ракету украинских войск над Шахтерском, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:50
2022-04-20T20:50
2022-04-20T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
днр
шахтерск (донецкая область)
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Средства ПВО ДНР сбили ракету украинских войск над Шахтерском, сообщает штаб территориальной обороны республики."Предположительно, перехвачена ракета ТРК "Точка-У", — говорится в заявлении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что из-за попадания обломков ракеты в жилой квартал получили ранения три человека, один — ребенок — погиб.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784428330.html
шахтерск (донецкая область)
донбасс
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днр, шахтерск (донецкая область), донбасс
20:50 20.04.2022 (обновлено: 22:06 20.04.2022)
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету над Шахтерском
В ДНР сообщили, что средства ПВО перехватили украинскую ракету над Шахтерском