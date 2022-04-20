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Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников
Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников
Власти РФ должны создавать условия для соотечественников, которые возвращаются и хотят работать в России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:51
2022-04-20T16:16
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти РФ должны создавать условия для соотечественников, которые возвращаются и хотят работать в России, заявил глава государства Владимир Путин."Многие люди, которые возвращаются, а возвращается много, которые скажем работают в сфере образования, в сфере науки… мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Но, как отметил глава государства, многое зависит и от самого человека, который хочет искать и находить свою нишу.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), владимир путин
15:51 20.04.2022 (обновлено: 16:16 20.04.2022)
 
Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников

Путин призвал создавать условия для трудоустройства людей, возвращающихся в Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти РФ должны создавать условия для соотечественников, которые возвращаются и хотят работать в России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Многие люди, которые возвращаются, а возвращается много, которые скажем работают в сфере образования, в сфере науки… мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Но, как отметил глава государства, многое зависит и от самого человека, который хочет искать и находить свою нишу.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
15:03
Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Владимир Путин
 
 
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