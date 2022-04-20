https://ria.ru/20220420/rabota-1784516390.html

Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников

Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников - РИА Новости, 20.04.2022

Путин призвал создать условия для возвращающихся в Россию соотечественников

Власти РФ должны создавать условия для соотечественников, которые возвращаются и хотят работать в России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:51

2022-04-20T15:51

2022-04-20T16:16

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти РФ должны создавать условия для соотечественников, которые возвращаются и хотят работать в России, заявил глава государства Владимир Путин."Многие люди, которые возвращаются, а возвращается много, которые скажем работают в сфере образования, в сфере науки… мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Но, как отметил глава государства, многое зависит и от самого человека, который хочет искать и находить свою нишу.

https://ria.ru/20220420/podderzhka-1784501079.html

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), владимир путин