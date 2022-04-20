Пленные офицеры ВСУ прокомментировали сообщения о пытках россиян
Пленные украинские офицеры заявили, что пытки над россиянами устраивают нелюди
Автобус с украинскими военнопленными
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Издевательства над российскими военнопленными и пытки на украинской стороне недопустимы, "это делают нелюди", уверены солдаты и офицеры украинских войск, находящиеся в России в плену.
Условия, в которых находятся они сами, украинцы называют хорошими и претензий к России не имеют.
"Здесь все хорошо, нормально обращаются, если нужна медицинская помощь - дают, кормят и вообще все хорошо. Слышал [как обращаются с российскими военнопленными], не знаю, насколько это верно - про то, например, что простреливают ноги. Это издевательство, нельзя так делать, это делают нелюди", - сказал журналистам пограничник Алексей Щукин из Одесской области.
По собственным словам, он попал в плен на границе с Крымом, когда его и товарищей бросили командиры, и у многих, с кем он встретился в плену, были похожие обстоятельства.
Молодой человек рассказал, что в Крыму живут его родные и он признает выбор жителей полуострова о воссоединении с Россией, сделанный в 2014 году.
"У каждого человека должен быть выбор - как жить, что делать. Я думаю, что мы не должны воевать, должны разобраться дипломаты, решить все через мирный договор", - отметил он.
Владимир из Одессы уверен, что при содержании военнопленных обе стороны должны соблюдать международные нормы права, ведь пленные уже не участвуют в войне.
С ним солидарен и офицер Александр Федюнин из Херсона: "Я не видел лично, но я не согласен [с пытками военнопленных]. Человек заслуживает того, как поступает сам. Мы все люди", - сказал он.
"Лично я с нацистами не знаком, но про батальоны "Азов" и "Айдар" слышал, что нехорошие, в семье не без урода. Я не могу сказать за всю страну, но про Херсон могу сказать, что люди добрые и вежливые. Я не понимаю логики войны на Донбассе: если люди хотят отсоединиться, то зачем их держать. В Крыму люди живут давным-давно и тоже сами могут решать", - добавил он.