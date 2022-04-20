https://ria.ru/20220420/pytki-1784528950.html

Пленные офицеры ВСУ прокомментировали сообщения о пытках россиян

Пленные офицеры ВСУ прокомментировали сообщения о пытках россиян - РИА Новости, 20.04.2022

Пленные офицеры ВСУ прокомментировали сообщения о пытках россиян

Издевательства над российскими военнопленными и пытки на украинской стороне недопустимы, "это делают нелюди", уверены солдаты и офицеры украинских войск,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:30

2022-04-20T16:30

2022-04-20T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Издевательства над российскими военнопленными и пытки на украинской стороне недопустимы, "это делают нелюди", уверены солдаты и офицеры украинских войск, находящиеся в России в плену.Условия, в которых находятся они сами, украинцы называют хорошими и претензий к России не имеют."Здесь все хорошо, нормально обращаются, если нужна медицинская помощь - дают, кормят и вообще все хорошо. Слышал [как обращаются с российскими военнопленными], не знаю, насколько это верно - про то, например, что простреливают ноги. Это издевательство, нельзя так делать, это делают нелюди", - сказал журналистам пограничник Алексей Щукин из Одесской области.По собственным словам, он попал в плен на границе с Крымом, когда его и товарищей бросили командиры, и у многих, с кем он встретился в плену, были похожие обстоятельства.Молодой человек рассказал, что в Крыму живут его родные и он признает выбор жителей полуострова о воссоединении с Россией, сделанный в 2014 году."У каждого человека должен быть выбор - как жить, что делать. Я думаю, что мы не должны воевать, должны разобраться дипломаты, решить все через мирный договор", - отметил он.Владимир из Одессы уверен, что при содержании военнопленных обе стороны должны соблюдать международные нормы права, ведь пленные уже не участвуют в войне.С ним солидарен и офицер Александр Федюнин из Херсона: "Я не видел лично, но я не согласен [с пытками военнопленных]. Человек заслуживает того, как поступает сам. Мы все люди", - сказал он."Лично я с нацистами не знаком, но про батальоны "Азов" и "Айдар" слышал, что нехорошие, в семье не без урода. Я не могу сказать за всю страну, но про Херсон могу сказать, что люди добрые и вежливые. Я не понимаю логики войны на Донбассе: если люди хотят отсоединиться, то зачем их держать. В Крыму люди живут давным-давно и тоже сами могут решать", - добавил он.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

https://ria.ru/20220420/plennye-1784494430.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, общество