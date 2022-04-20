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МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США - РИА Новости, 20.04.2022
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МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США
МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США - РИА Новости, 20.04.2022
МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США
Обвинять во всем Россию и ее президента — классика американской пропаганды, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:52
2022-04-20T11:08
владимир путин
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
джо байден
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обвинять во всем Россию и ее президента — классика американской пропаганды, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала слова Джо Байдена о том, что у высокой инфляции в США две причины — коронавирус и Владимир Путин."Все, что у них не получается, они в этом обвиняют президента России. У них был президент США, выбранный Путиным, сейчас появилась инфляция, у них появились теперь цены возросшие на энергоносители тоже по этой причине. Ну, это классика американской пропаганды сегодняшнего дня", — сказала Захарова.О тех же высказываниях Байдена она написала и в Telegram-канале, назвав причиной американской инфляции "кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем".По словам дипломата, ситуацию усугубили оторванные от реальности действия администрации США. "Ведь девиз Трампа "Давайте сделаем Америку снова великой" был ровно об этом — вернуть величие страны, в основе экономики которой были заложены свободная конкуренция, труд и талант. Диктатура либерализма не оставила от этих принципов ничего", — пояснила Захарова.Кроме того, полагает представитель МИД, высокая инфляция в США обусловлена еще и тем, что либеральная экономика не выдержала проверку пандемией, а Байден и его команда всячески этому способствовали.В последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.
https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html
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владимир путин, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, джо байден, россия
09:52 20.04.2022 (обновлено: 11:08 20.04.2022)
 
МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США

Захарова: обвинять во всем Россию и президента Путина — классика американской пропаганды

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обвинять во всем Россию и ее президента — классика американской пропаганды, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова Джо Байдена о том, что у высокой инфляции в США две причины — коронавирус и Владимир Путин.
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"Все, что у них не получается, они в этом обвиняют президента России. У них был президент США, выбранный Путиным, сейчас появилась инфляция, у них появились теперь цены возросшие на энергоносители тоже по этой причине. Ну, это классика американской пропаганды сегодняшнего дня", — сказала Захарова.
О тех же высказываниях Байдена она написала и в Telegram-канале, назвав причиной американской инфляции "кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем".
По словам дипломата, ситуацию усугубили оторванные от реальности действия администрации США.
"Ведь девиз Трампа "Давайте сделаем Америку снова великой" был ровно об этом — вернуть величие страны, в основе экономики которой были заложены свободная конкуренция, труд и талант. Диктатура либерализма не оставила от этих принципов ничего", — пояснила Захарова.
Кроме того, полагает представитель МИД, высокая инфляция в США обусловлена еще и тем, что либеральная экономика не выдержала проверку пандемией, а Байден и его команда всячески этому способствовали.
В последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.
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