https://ria.ru/20220420/puteshestviya-1784333473.html
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета
Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:40
2022-04-20T03:40
2022-04-20T03:41
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure.Во-первых, при регистрации лучше выбрать место у иллюминатора. Там можно спокойно положить голову на подушку или свитер и расслабиться. Кроме того, проходящие стюардессы и другие пассажиры не будут задевать.Во-вторых, лучше выбирать месте в середине салона: в передней части обычно бронируют места пассажиры с маленькими детьми, которые могут шуметь, а в хвосте нередко собирается очередь в туалет.Наконец, уснуть в непривычной обстановке помогут знакомые запахи и ощущения. Беруши способны обеспечить тишину, маска для сна защитит от света, а несколько капель любимого аромата на палантине позволят быстрее задремать. Также можно укутаться в легкий плед.А вот алкоголь, хоть и позволяет расслабиться многим путешественникам, но все же снижает качество сна, утверждают эксперты. Зато лекарства, способствующие адаптации организма при смене часовых поясов, помогут выспаться в дороге и быстрее привыкнуть к новому ритму.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры, сон
03:40 20.04.2022 (обновлено: 03:41 20.04.2022)
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета
Эксперты рассказали, как качественно выспаться при многочасовом полете в эконом-классе
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает
Travel and Leisure.
Во-первых, при регистрации лучше выбрать место у иллюминатора. Там можно спокойно положить голову на подушку или свитер и расслабиться. Кроме того, проходящие стюардессы и другие пассажиры не будут задевать.
Во-вторых, лучше выбирать месте в середине салона: в передней части обычно бронируют места пассажиры с маленькими детьми, которые могут шуметь, а в хвосте нередко собирается очередь в туалет.
Наконец, уснуть в непривычной обстановке помогут знакомые запахи и ощущения. Беруши способны обеспечить тишину, маска для сна защитит от света, а несколько капель любимого аромата на палантине позволят быстрее задремать. Также можно укутаться в легкий плед.
А вот алкоголь, хоть и позволяет расслабиться многим путешественникам, но все же снижает качество сна, утверждают эксперты. Зато лекарства, способствующие адаптации организма при смене часовых поясов, помогут выспаться в дороге и быстрее привыкнуть к новому ритму.