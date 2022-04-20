Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220420/puteshestviya-1784333473.html
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета
Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:40
2022-04-20T03:41
туризм
туризм
новости - туризм
самолеты
пассажиры
сон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/53/1551685366_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e946b86a23ab584c70f4a8a4380f9be3.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure.Во-первых, при регистрации лучше выбрать место у иллюминатора. Там можно спокойно положить голову на подушку или свитер и расслабиться. Кроме того, проходящие стюардессы и другие пассажиры не будут задевать.Во-вторых, лучше выбирать месте в середине салона: в передней части обычно бронируют места пассажиры с маленькими детьми, которые могут шуметь, а в хвосте нередко собирается очередь в туалет.Наконец, уснуть в непривычной обстановке помогут знакомые запахи и ощущения. Беруши способны обеспечить тишину, маска для сна защитит от света, а несколько капель любимого аромата на палантине позволят быстрее задремать. Также можно укутаться в легкий плед.А вот алкоголь, хоть и позволяет расслабиться многим путешественникам, но все же снижает качество сна, утверждают эксперты. Зато лекарства, способствующие адаптации организма при смене часовых поясов, помогут выспаться в дороге и быстрее привыкнуть к новому ритму.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/53/1551685366_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b91c94b8ac634cb1277ea61a28fc56b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры, сон
03:40 20.04.2022 (обновлено: 03:41 20.04.2022)
 
Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета

Эксперты рассказали, как качественно выспаться при многочасовом полете в эконом-классе

© Depositphotos / kastoДевушка во время сна в самолете
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure.
Во-первых, при регистрации лучше выбрать место у иллюминатора. Там можно спокойно положить голову на подушку или свитер и расслабиться. Кроме того, проходящие стюардессы и другие пассажиры не будут задевать.
Во-вторых, лучше выбирать месте в середине салона: в передней части обычно бронируют места пассажиры с маленькими детьми, которые могут шуметь, а в хвосте нередко собирается очередь в туалет.
Наконец, уснуть в непривычной обстановке помогут знакомые запахи и ощущения. Беруши способны обеспечить тишину, маска для сна защитит от света, а несколько капель любимого аромата на палантине позволят быстрее задремать. Также можно укутаться в легкий плед.
А вот алкоголь, хоть и позволяет расслабиться многим путешественникам, но все же снижает качество сна, утверждают эксперты. Зато лекарства, способствующие адаптации организма при смене часовых поясов, помогут выспаться в дороге и быстрее привыкнуть к новому ритму.
Круизные лайнеры в порту острова Сен-Мартен в Карибском море - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 06:17Туризм
Опытные путешественники рассказали, что взять с собой в круиз
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСамолетыпассажирыСон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала