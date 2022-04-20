https://ria.ru/20220420/puteshestviya-1784333473.html

Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета

Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета - РИА Новости, 20.04.2022

Эксперты рассказали, как быстро уснуть во время длительного перелета

Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T03:40

2022-04-20T03:40

2022-04-20T03:41

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нужно сделать путешественникам, чтобы хорошо выспаться при длительном перелете в эконом-классе, сообщает Travel and Leisure.Во-первых, при регистрации лучше выбрать место у иллюминатора. Там можно спокойно положить голову на подушку или свитер и расслабиться. Кроме того, проходящие стюардессы и другие пассажиры не будут задевать.Во-вторых, лучше выбирать месте в середине салона: в передней части обычно бронируют места пассажиры с маленькими детьми, которые могут шуметь, а в хвосте нередко собирается очередь в туалет.Наконец, уснуть в непривычной обстановке помогут знакомые запахи и ощущения. Беруши способны обеспечить тишину, маска для сна защитит от света, а несколько капель любимого аромата на палантине позволят быстрее задремать. Также можно укутаться в легкий плед.А вот алкоголь, хоть и позволяет расслабиться многим путешественникам, но все же снижает качество сна, утверждают эксперты. Зато лекарства, способствующие адаптации организма при смене часовых поясов, помогут выспаться в дороге и быстрее привыкнуть к новому ритму.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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