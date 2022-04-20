https://ria.ru/20220420/psikholog-1784456149.html

Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности

Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности - РИА Новости, 20.04.2022

Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности

Для регулирования деятельности психологов, в том числе, которые работают с детьми в школах, необходима разработка законопроекта о психологической деятельности,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:11

2022-04-20T12:11

2022-04-20T12:11

общество

россия

анна кузнецова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Для регулирования деятельности психологов, в том числе, которые работают с детьми в школах, необходима разработка законопроекта о психологической деятельности, такие нормы в действующем законодательстве отсутствуют, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Я предлагаю объединиться в разработке проекта о психологической деятельности... У нас нет норм. Любой, простите, шаман может сегодня назваться психологом, я имею в виду, не имеющий профессионального образования человек, и войти в семьи, войти к нашим детям, прийти в школы", - подчеркнула она в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.Политик добавила, что считает недопустимо низким темп роста числа психологов в образовательных организациях. Проблему депутат связала не с работой профильных министерств, а с фактической нехваткой кадров."Очень важно подойти здесь, понимая, что экспертное сообщество, психологические объединения, профессиональные сообщества, все активно поддерживают эту идею по разработке необходимого законопроекта", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, анна кузнецова