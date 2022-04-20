https://ria.ru/20220420/psikholog-1784456149.html
Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности
Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности - РИА Новости, 20.04.2022
Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности
Для регулирования деятельности психологов, в том числе, которые работают с детьми в школах, необходима разработка законопроекта о психологической деятельности,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:11
2022-04-20T12:11
2022-04-20T12:11
общество
россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Для регулирования деятельности психологов, в том числе, которые работают с детьми в школах, необходима разработка законопроекта о психологической деятельности, такие нормы в действующем законодательстве отсутствуют, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Я предлагаю объединиться в разработке проекта о психологической деятельности... У нас нет норм. Любой, простите, шаман может сегодня назваться психологом, я имею в виду, не имеющий профессионального образования человек, и войти в семьи, войти к нашим детям, прийти в школы", - подчеркнула она в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.Политик добавила, что считает недопустимо низким темп роста числа психологов в образовательных организациях. Проблему депутат связала не с работой профильных министерств, а с фактической нехваткой кадров."Очень важно подойти здесь, понимая, что экспертное сообщество, психологические объединения, профессиональные сообщества, все активно поддерживают эту идею по разработке необходимого законопроекта", - резюмировала она.
https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна кузнецова
Кузнецова предложила разработать проект о психологической деятельности
Кузнецова предложила разработать проект, регулирующий деятельность психологов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Для регулирования деятельности психологов, в том числе, которые работают с детьми в школах, необходима разработка законопроекта о психологической деятельности, такие нормы в действующем законодательстве отсутствуют, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Я предлагаю объединиться в разработке проекта о психологической деятельности... У нас нет норм. Любой, простите, шаман может сегодня назваться психологом, я имею в виду, не имеющий профессионального образования человек, и войти в семьи, войти к нашим детям, прийти в школы", - подчеркнула она в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
Политик добавила, что считает недопустимо низким темп роста числа психологов в образовательных организациях. Проблему депутат связала не с работой профильных министерств, а с фактической нехваткой кадров.
"Очень важно подойти здесь, понимая, что экспертное сообщество, психологические объединения, профессиональные сообщества, все активно поддерживают эту идею по разработке необходимого законопроекта", - резюмировала она.