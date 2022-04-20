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Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка - РИА Новости, 20.04.2022
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Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка
Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка - РИА Новости, 20.04.2022
Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка
День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:53
2022-04-20T15:53
россия-китай: главное
китай
конфуций
в мире
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков в Организации.В этом году День китайского языка отмечают уже в 13-й раз. Медиакорпорация Китая по этому случаю подготовила спецпроект - сразу несколько телеканалов корпорации 20 апреля покажут выпуск программы "Голос", посвященный изучению китайского языка. К эфиру в режиме видеоконференции присоединятся около 100 любителей языка Конфуция из 42 стран мира.
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китай, конфуций, в мире
15:53 20.04.2022
 

Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченик с учебником по китайскому языку
Ученик с учебником по китайскому языку - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков в Организации.
В этом году День китайского языка отмечают уже в 13-й раз. Медиакорпорация Китая по этому случаю подготовила спецпроект - сразу несколько телеканалов корпорации 20 апреля покажут выпуск программы "Голос", посвященный изучению китайского языка. К эфиру в режиме видеоконференции присоединятся около 100 любителей языка Конфуция из 42 стран мира.
Изучение китайского языка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 12:10Россия-Китай: Главное
В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКонфуцийВ мире
 
 
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