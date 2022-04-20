https://ria.ru/20220420/proekt-1784510081.html

Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка

Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка - РИА Новости, 20.04.2022

Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка

День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:53

2022-04-20T15:53

2022-04-20T15:53

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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков в Организации.В этом году День китайского языка отмечают уже в 13-й раз. Медиакорпорация Китая по этому случаю подготовила спецпроект - сразу несколько телеканалов корпорации 20 апреля покажут выпуск программы "Голос", посвященный изучению китайского языка. К эфиру в режиме видеоконференции присоединятся около 100 любителей языка Конфуция из 42 стран мира.

https://ria.ru/20220412/kitayskiy-1783072516.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, конфуций, в мире