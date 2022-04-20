https://ria.ru/20220420/proekt-1784510081.html
Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка
Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка - РИА Новости, 20.04.2022
Медиакорпорация КНР подготовила проект, посвященный Дню китайского языка
День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:53
2022-04-20T15:53
2022-04-20T15:53
россия-китай: главное
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конфуций
в мире
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". День китайского языка в среду. Он был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков в Организации.В этом году День китайского языка отмечают уже в 13-й раз. Медиакорпорация Китая по этому случаю подготовила спецпроект - сразу несколько телеканалов корпорации 20 апреля покажут выпуск программы "Голос", посвященный изучению китайского языка. К эфиру в режиме видеоконференции присоединятся около 100 любителей языка Конфуция из 42 стран мира.
https://ria.ru/20220412/kitayskiy-1783072516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, конфуций, в мире