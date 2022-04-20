https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784529573.html

Работодатели могут сами устанавливать режим работы в майские праздники

Работодатели могут сами устанавливать режим работы в майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022

Работодатели могут сами устанавливать режим работы в майские праздники

Перечень нерабочих праздничных дней в России зафиксирован в Трудовом кодексе РФ, однако органы госвласти субъектов РФ и работодатели вправе сами принимать... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:33

2022-04-20T16:33

2022-04-20T16:33

общество

россия

майские праздники

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Перечень нерабочих праздничных дней в России зафиксирован в Трудовом кодексе РФ, однако органы госвласти субъектов РФ и работодатели вправе сами принимать решения о порядке работы в праздники, при этом вопрос об их продлении должен обсуждаться в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в ответе заместителя министра труда РФ Елены Мухтияровой на имя вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди").Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая. Как отмечал политик, мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом."Перечень нерабочих праздничных дней в Российской Федерации закреплен частью первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации", - говорится в письме. Также в нем отмечается, что органы госвласти субъектов РФ вправе принимать решения о порядке работы подведомственных организаций, при этом работодатели вправе принимать решения о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха работникам в период с 4 по 6 мая 2022 года с учетом финансовых возможностей."Что касается рекомендаций субъектам Российской Федерации и работодателям об установлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха с 4 по 6 мая 2022 года, то данный вопрос в соответствии с законодательством Российской Федерации требует обсуждения в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - подчеркнула Мухтиярова.Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html

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общество, россия, майские праздники