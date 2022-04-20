https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784474008.html

Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме

Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.04.2022

Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме

Правительство не подержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:22

2022-04-20T13:22

2022-04-20T18:39

общество

госдума рф

партия "новые люди"

новости - туризм

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство не подержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней: с 1 по 10 мая. Как отмечал политик, мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом."Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства: в рамках федерального предложения они это не видят, <…> каждый регион вправе продлять праздники (самостоятельно. — Прим. ред.)", — сказал парламентарий журналистам.Как добавил Даванков, депутаты планируют обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально."Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будет обращаться к губернаторам, <…> чтобы в этом году для тех регионов, где это актуально, особенно, где важно развитие сельского хозяйства, <…> майские праздники продляли", — резюмировал он.Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди" предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.

https://ria.ru/20220415/tury-1783461407.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, госдума рф, партия "новые люди", новости - туризм