11:46 20.04.2022 (обновлено: 12:13 20.04.2022)
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь
Минобороны опубликовало третий список потерь украинских войск из 20 убитых и 71 раненого
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации.
В документе речь идет о потерях среди солдат и офицеров войсковой части 3018 Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
"В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", — говорится в публикации.
В списках перечислены 20 убитых и 71 раненый. Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.
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Девятнадцатого апреля российское военное ведомство опубликовало списки погибших и раненых бойцов части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела), на следующий день — данные о потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии (в/ч 3027).
Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.