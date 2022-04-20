https://ria.ru/20220420/poteri-1784447318.html

Минобороны опубликовало третий список украинских потерь

Минобороны опубликовало третий список украинских потерь - РИА Новости, 20.04.2022

Минобороны опубликовало третий список украинских потерь

Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:46

2022-04-20T11:46

2022-04-20T12:13

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации.В документе речь идет о потерях среди солдат и офицеров войсковой части 3018 Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.В списках перечислены 20 убитых и 71 раненый. Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.Девятнадцатого апреля российское военное ведомство опубликовало списки погибших и раненых бойцов части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела), на следующий день — данные о потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии (в/ч 3027).Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр