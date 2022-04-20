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Минобороны опубликовало третий список украинских потерь - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/poteri-1784447318.html
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь
Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:46
2022-04-20T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации.В документе речь идет о потерях среди солдат и офицеров войсковой части 3018 Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.В списках перечислены 20 убитых и 71 раненый. Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.Девятнадцатого апреля российское военное ведомство опубликовало списки погибших и раненых бойцов части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела), на следующий день — данные о потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии (в/ч 3027).Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
11:46 20.04.2022 (обновлено: 12:13 20.04.2022)
 
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь

Минобороны опубликовало третий список потерь украинских войск из 20 убитых и 71 раненого

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало новые списки украинских военнослужащих, погибших и раненых в ходе российской военной спецоперации.
В документе речь идет о потерях среди солдат и офицеров войсковой части 3018 Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

"В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", — говорится в публикации.

В списках перечислены 20 убитых и 71 раненый. Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.
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Девятнадцатого апреля российское военное ведомство опубликовало списки погибших и раненых бойцов части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела), на следующий день — данные о потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии (в/ч 3027).
Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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