https://ria.ru/20220420/postavki-1784463547.html
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение - РИА Новости, 20.04.2022
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение
Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:39
2022-04-20T12:39
2022-04-20T12:56
в мире
бундесвер германии
германия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ."Поставки тяжелого, как вы это называете, вооружения (Украине - ред.) из запасов бундесвера не предусмотрено", - заявил он, отвечая на вопросы прессы.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бундесвер германии, германия, украина
12:39 20.04.2022 (обновлено: 12:56 20.04.2022)
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение
Минобороны Германии: поставок тяжелого вооружения Украине не предусмотрено