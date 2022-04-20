https://ria.ru/20220420/postavki-1784463547.html

Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение

Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение - РИА Новости, 20.04.2022

Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение

Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:39

2022-04-20T12:39

2022-04-20T12:56

в мире

бундесвер германии

германия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ."Поставки тяжелого, как вы это называете, вооружения (Украине - ред.) из запасов бундесвера не предусмотрено", - заявил он, отвечая на вопросы прессы.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бундесвер германии, германия, украина