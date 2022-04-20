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Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/postavki-1784463547.html
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение - РИА Новости, 20.04.2022
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение
Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:39
2022-04-20T12:56
в мире
бундесвер германии
германия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ."Поставки тяжелого, как вы это называете, вооружения (Украине - ред.) из запасов бундесвера не предусмотрено", - заявил он, отвечая на вопросы прессы.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
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в мире, бундесвер германии, германия, украина
12:39 20.04.2022 (обновлено: 12:56 20.04.2022)
 
Германия не собирается поставлять на Украину тяжелое вооружение

Минобороны Германии: поставок тяжелого вооружения Украине не предусмотрено

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Поставок тяжелого вооружения Киеву из запасов бундесвера не предусмотрено, заявил на брифинге в Берлине представитель минобороны ФРГ.
"Поставки тяжелого, как вы это называете, вооружения (Украине - ред.) из запасов бундесвера не предусмотрено", - заявил он, отвечая на вопросы прессы.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 16:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБундесвер ГерманииГерманияУкраина
 
 
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