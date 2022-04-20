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Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров - РИА Новости, 20.04.2022
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Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров
Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров - РИА Новости, 20.04.2022
Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров
Власти Калининградской области после введения нового пакета санкций ЕС пытаются отрегулировать поставки в область белорусских товаров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T05:31
2022-04-20T12:41
экономика
калининградская область
белоруссия
калининград
евросоюз
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области после введения нового пакета санкций ЕС пытаются отрегулировать поставки в область белорусских товаров, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.По словам губернатора, Калининградская область потребляла и потребляет большое количество товаров из Белоруссии, но сейчас, после введения пятого пакета санкций ЕС, белорусские перевозчики не могут двигаться в сторону Калининграда, за исключением аграрного и медицинского секторов и гуманитарных грузов."Но у нас есть потребление и других товаров, которые нам важны, нужны, и пока мы сейчас подстраиваемся. Приходится их вывозить в РФ, потом везти обратно. Но это усложняет логистику", — объяснил губернатор, добавив, что это "решаемо, но, конечно, приятного в этом мало, потому что это, несомненно, будет удорожать все расходы".В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Белоруссия – традиционный и активный торговый партнер Калининградской области. Характерно, что по итогам 2021 года Белоруссия вошла в первую "тройку" стран-партнеров региона (Республика Корея, Китай и Беларусь), суммарно обеспечившие 37,6% внешнеторгового оборота Калининградской области. В 2020 году топ-3 составляли Республика Корея, Китай, Германия.По информации пресс-службы регионального правительства, внешнеторговый товарооборот Калининградской области по итогам 2021 года составил 11,1 млрд долларов США с ростом в 131,5% по сравнению с 2020 годом – 8,5 млрд долларов США.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/perevozki-1784403829.html
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экономика, калининградская область, белоруссия, калининград, евросоюз, антон алиханов
05:31 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
 
Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров

Калининградский губернатор Алиханов: пытаемся отрегулировать поставки белорусских товаров

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области после введения нового пакета санкций ЕС пытаются отрегулировать поставки в область белорусских товаров, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
"С белорусами все сложнее. Мы сейчас пытаемся эти вопросы отрегулировать", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, как введенные ЕС ограничения сказались на белорусских перевозчиках, доставляющих товары в Калининград и как будут перенаправлены эти потоки.
По словам губернатора, Калининградская область потребляла и потребляет большое количество товаров из Белоруссии, но сейчас, после введения пятого пакета санкций ЕС, белорусские перевозчики не могут двигаться в сторону Калининграда, за исключением аграрного и медицинского секторов и гуманитарных грузов.
"Но у нас есть потребление и других товаров, которые нам важны, нужны, и пока мы сейчас подстраиваемся. Приходится их вывозить в РФ, потом везти обратно. Но это усложняет логистику", — объяснил губернатор, добавив, что это "решаемо, но, конечно, приятного в этом мало, потому что это, несомненно, будет удорожать все расходы".
Погрузка автопоездов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
04:15
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.
Белоруссия – традиционный и активный торговый партнер Калининградской области. Характерно, что по итогам 2021 года Белоруссия вошла в первую "тройку" стран-партнеров региона (Республика Корея, Китай и Беларусь), суммарно обеспечившие 37,6% внешнеторгового оборота Калининградской области. В 2020 году топ-3 составляли Республика Корея, Китай, Германия.
По информации пресс-службы регионального правительства, внешнеторговый товарооборот Калининградской области по итогам 2021 года составил 11,1 млрд долларов США с ростом в 131,5% по сравнению с 2020 годом – 8,5 млрд долларов США.
Читайте полный текст интервью >>>
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
04:49
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
 
ЭкономикаКалининградская областьБелоруссияКалининградЕвросоюзАнтон Алиханов
 
 
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