05:31 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
Калининградские власти пытаются отрегулировать поставки белорусских товаров
Калининградский губернатор Алиханов: пытаемся отрегулировать поставки белорусских товаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Власти Калининградской области после введения нового пакета санкций ЕС пытаются отрегулировать поставки в область белорусских товаров, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
"С белорусами все сложнее. Мы сейчас пытаемся эти вопросы отрегулировать", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, как введенные ЕС ограничения сказались на белорусских перевозчиках, доставляющих товары в Калининград и как будут перенаправлены эти потоки.
По словам губернатора, Калининградская область потребляла и потребляет большое количество товаров из Белоруссии, но сейчас, после введения пятого пакета санкций ЕС, белорусские перевозчики не могут двигаться в сторону Калининграда, за исключением аграрного и медицинского секторов и гуманитарных грузов.
"Но у нас есть потребление и других товаров, которые нам важны, нужны, и пока мы сейчас подстраиваемся. Приходится их вывозить в РФ, потом везти обратно. Но это усложняет логистику", — объяснил губернатор, добавив, что это "решаемо, но, конечно, приятного в этом мало, потому что это, несомненно, будет удорожать все расходы".
В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.
Белоруссия – традиционный и активный торговый партнер Калининградской области. Характерно, что по итогам 2021 года Белоруссия вошла в первую "тройку" стран-партнеров региона (Республика Корея, Китай и Беларусь), суммарно обеспечившие 37,6% внешнеторгового оборота Калининградской области. В 2020 году топ-3 составляли Республика Корея, Китай, Германия.
По информации пресс-службы регионального правительства, внешнеторговый товарооборот Калининградской области по итогам 2021 года составил 11,1 млрд долларов США с ростом в 131,5% по сравнению с 2020 годом – 8,5 млрд долларов США.