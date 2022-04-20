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Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики
Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики - РИА Новости, 20.04.2022
Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики
Даже легкие формы ковида могут иметь последствия для психики, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:42
2022-04-20T10:42
2022-04-20T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даже легкие формы ковида могут иметь последствия для психики, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения. Кстати, ведь очень многие перенесли болезнь на ногах, и потом узнали, что у них, оказывается, антитела выросли. Конечно, есть связь между тяжестью перенесенной инфекции и последствиями, но даже легкие формы ковида переносились и имели последствия для психики", - отметил Костюк.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество
10:42 20.04.2022 (обновлено: 11:03 20.04.2022)
Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики
Врач Костюк: даже легкая форма COVID-19 может иметь последствия для психики
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даже легкие формы ковида могут иметь последствия для психики, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения. Кстати, ведь очень многие перенесли болезнь на ногах, и потом узнали, что у них, оказывается, антитела выросли. Конечно, есть связь между тяжестью перенесенной инфекции и последствиями, но даже легкие формы ковида переносились и имели последствия для психики", - отметил Костюк.