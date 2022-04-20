https://ria.ru/20220420/posledstviya-1784432217.html

Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики

Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики - РИА Новости, 20.04.2022

Врач предупредил о последствиях COVID-19 для психики

Даже легкие формы ковида могут иметь последствия для психики, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:42

2022-04-20T10:42

2022-04-20T11:03

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даже легкие формы ковида могут иметь последствия для психики, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения. Кстати, ведь очень многие перенесли болезнь на ногах, и потом узнали, что у них, оказывается, антитела выросли. Конечно, есть связь между тяжестью перенесенной инфекции и последствиями, но даже легкие формы ковида переносились и имели последствия для психики", - отметил Костюк.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784308802.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, здоровье - общество