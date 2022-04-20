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От районного чата в мощное волонтерское движение
От районного чата в мощное волонтерское движение - РИА Новости, 20.04.2022
От районного чата в мощное волонтерское движение
Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с инициативы многодетной мамы Инны – она бросила клич о помощи беженцам Донбасса. Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение.
2022-04-20T15:25
2022-04-20T15:25
2022-04-20T15:25
видео
беженцы
гуманитарная помощь
общество
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Основным пунктом сбора в Москве стал Свято-Введенский храм в районе Южное Бутово. Москвичи собирали вещи сразу несколькими жилыми комплексами и потом привозили на пункты сбора. Фуры с гуманитарной помощью отправлены в города Россошь и Воронеж.
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РИА Новости
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От районного чата в мощное волонтерское движение
Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с обычного районного чата – многодетная мама Инна бросила клич о помощи беженцам Донбасса.
Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение.
Основным пунктом сбора в Москве стал Свято-Введенский храм в районе Южное Бутово. Москвичи собирали вещи сразу несколькими жилыми комплексами и потом привозили на пункты сбора. Фуры с гуманитарной помощью отправлены в города Россошь и Воронеж.
2022-04-20T15:25
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PT4M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, беженцы, гуманитарная помощь, общество, видео
От районного чата в мощное волонтерское движение
Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с инициативы многодетной мамы Инны – она бросила клич о помощи беженцам Донбасса. Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение.
2022-04-20T15:25
true
PT4M12S
От районного чата в мощное волонтерское движение
Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с инициативы многодетной мамы Инны – она бросила клич о помощи беженцам Донбасса. Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение.