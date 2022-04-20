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От районного чата в мощное волонтерское движение

От районного чата в мощное волонтерское движение - РИА Новости, 20.04.2022

От районного чата в мощное волонтерское движение

Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с инициативы многодетной мамы Инны – она бросила клич о помощи беженцам Донбасса. Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение.

2022-04-20T15:25

2022-04-20T15:25

2022-04-20T15:25

видео

беженцы

гуманитарная помощь

общество

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Основным пунктом сбора в Москве стал Свято-Введенский храм в районе Южное Бутово. Москвичи собирали вещи сразу несколькими жилыми комплексами и потом привозили на пункты сбора. Фуры с гуманитарной помощью отправлены в города Россошь и Воронеж.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От районного чата в мощное волонтерское движение Москвичи собрали 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР. Все началось с обычного районного чата – многодетная мама Инна бросила клич о помощи беженцам Донбасса. Жители Москвы и области откликнулись мгновенно: за месяц маленький чат превратился в мощное волонтерское движение. Основным пунктом сбора в Москве стал Свято-Введенский храм в районе Южное Бутово. Москвичи собирали вещи сразу несколькими жилыми комплексами и потом привозили на пункты сбора. Фуры с гуманитарной помощью отправлены в города Россошь и Воронеж. 2022-04-20T15:25 true PT4M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, беженцы, гуманитарная помощь, общество, видео