https://ria.ru/20220420/pomosch-1784463033.html
Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве медпомощь, заявили волонтеры
Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве медпомощь, заявили волонтеры - РИА Новости, 20.04.2022
Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве медпомощь, заявили волонтеры
Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве любую медпомощь, кроме скорой, нужно упростить получение ими ОМС без получения временного убежища или ВМЖ,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:38
2022-04-20T12:38
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве любую медпомощь, кроме скорой, нужно упростить получение ими ОМС без получения временного убежища или ВМЖ, заявила руководитель Московского церковного штаба помощи беженцам Нина Миловидова.Во вторник Миловидова приняла участие в круглом столе в Общественной палате РФ на тему "Создание нетворкинга по организации эффективной помощи жителям и беженцам Донбасса". Ранее сообщалось, что Русская православная церковь открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам с Украины, где помощь могут получить люди любого гражданства, национальности и вероисповедания. Там оказывают содействие в расселении и поиске работы, а также продуктовую, вещевую, духовную, психологическую и юридическую помощь - в оформлении, переводе с украинского на русский необходимых документов."Нужно упростить процедуру получения полиса ОМС для беженцев с паспортом Украины – без получения статуса временного убежища или ВМЖ. Наверное, необходимо выделение госфинансирования медпомощи для беженцев с украинскими паспортами без ОМС. Нужна помощь в медосвидетельствовании, которое стоит неподъемных для беженцев денег. И нет единого органа, в котором им могут дать такую помощь", - сказала Миловидова.По ее словам, люди обращаются в церковный штаб в том числе по вопросам получения медпомощи. "Согласно постановлению правительства № 1134 от 6 марта беженцам без ОМС положена скорая первичная и неотложная помощь. На деле без ОМС оказывается только скорая помощь. А вот прочие виды помощи не оказывают по причине отсутствия источников финансирования, которые не указаны в постановлении или иных, связанных с ним актах", - сказала Миловидова.Также люди с украинским паспортом, отмечает руководитель штаба, не могут получить медпомощь, "потому при получении полиса ОМС ты должен указать статус, что ты получил временное убежище", с получением которого у беженцев есть сложности. "Это дорого, долго, в том числе освидетельствование медицинское в течение 10 дней. Многие просто хотят вернуться домой, а при получении статуса временного убежища отбирается на некоторое время паспорт", - пояснила эксперт.По ее словам, наиболее востребованные виды помощи для беженцев без ОМС - это постановка беременных на учет, стоматология, онкология, психиатрия, туберкулез. "Еще есть сложности с детским аутизмом, пока мы оплачиваем курсы сами, очень сложно получить бесплатную помощь", - добавила Миловидова. Кроме того эксперт призвала привлечь НКО для перевода документов беженцев с украинского на русский.Ранее на том же круглом столе пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский напомнил, что 52 российские епархии РПЦ занимаются помощью украинским беженцам, а в зону конфликта на Украине РПЦ направила более 800 тонн гумпомощи. Также беженцы могут запросить помощь по телефону 8 800 70 70 222. Всего же, по его словам, 46 церковных учреждений принимают Беженцев в РФ, Украине и других государствах. С февраля 2022 года Русская православная церковь организует гуманитарную и иную помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта на Украине.
https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
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украина, москва, россия
Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве медпомощь, заявили волонтеры
Церковный штаб помощи: беженцы из Донбасса не могут получить медпомощь, кроме скорой
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Беженцы из Донбасса не могут получить в Москве любую медпомощь, кроме скорой, нужно упростить получение ими ОМС без получения временного убежища или ВМЖ, заявила руководитель Московского церковного штаба помощи беженцам Нина Миловидова.
Во вторник Миловидова приняла участие в круглом столе в Общественной палате РФ
на тему "Создание нетворкинга по организации эффективной помощи жителям и беженцам Донбасса". Ранее сообщалось, что Русская православная церковь открыла в Москве
штаб адресной помощи беженцам с Украины
, где помощь могут получить люди любого гражданства, национальности и вероисповедания. Там оказывают содействие в расселении и поиске работы, а также продуктовую, вещевую, духовную, психологическую и юридическую помощь - в оформлении, переводе с украинского на русский необходимых документов.
"Нужно упростить процедуру получения полиса ОМС для беженцев с паспортом Украины – без получения статуса временного убежища или ВМЖ. Наверное, необходимо выделение госфинансирования медпомощи для беженцев с украинскими паспортами без ОМС. Нужна помощь в медосвидетельствовании, которое стоит неподъемных для беженцев денег. И нет единого органа, в котором им могут дать такую помощь", - сказала Миловидова.
По ее словам, люди обращаются в церковный штаб в том числе по вопросам получения медпомощи. "Согласно постановлению правительства № 1134 от 6 марта беженцам без ОМС положена скорая первичная и неотложная помощь. На деле без ОМС оказывается только скорая помощь. А вот прочие виды помощи не оказывают по причине отсутствия источников финансирования, которые не указаны в постановлении или иных, связанных с ним актах", - сказала Миловидова.
Также люди с украинским паспортом, отмечает руководитель штаба, не могут получить медпомощь, "потому при получении полиса ОМС ты должен указать статус, что ты получил временное убежище", с получением которого у беженцев есть сложности. "Это дорого, долго, в том числе освидетельствование медицинское в течение 10 дней. Многие просто хотят вернуться домой, а при получении статуса временного убежища отбирается на некоторое время паспорт", - пояснила эксперт.
По ее словам, наиболее востребованные виды помощи для беженцев без ОМС - это постановка беременных на учет, стоматология, онкология, психиатрия, туберкулез. "Еще есть сложности с детским аутизмом, пока мы оплачиваем курсы сами, очень сложно получить бесплатную помощь", - добавила Миловидова. Кроме того эксперт призвала привлечь НКО для перевода документов беженцев с украинского на русский.
Ранее на том же круглом столе пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский напомнил, что 52 российские епархии РПЦ занимаются помощью украинским беженцам, а в зону конфликта на Украине РПЦ направила более 800 тонн гумпомощи. Также беженцы могут запросить помощь по телефону 8 800 70 70 222. Всего же, по его словам, 46 церковных учреждений принимают Беженцев в РФ, Украине и других государствах. С февраля 2022 года Русская православная церковь организует гуманитарную и иную помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта на Украине.